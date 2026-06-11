Uma colisão envolvendo um caminhão com caçamba causou transtornos no trânsito da avenida São João, na região central de São José dos Campos, na tarde desta quinta-feira (11).
Segundo as primeiras informações apuradas pela reportagem, o veículo atingiu o galho de uma árvore às margens da via por volta das 14h45. Com o impacto, um galho de grande porte caiu sobre a pista e bloqueou completamente a passagem de veículos no trecho próximo à entrada da rua Teopompo de Vasconcelos.
Por conta da interdição, motoristas precisaram utilizar rotas alternativas. O tráfego foi desviado para vias internas do bairro Esplanada, o que provocou lentidão e exige atenção redobrada de quem passa pela região.
Apesar do susto, não houve registro de feridos. O motorista do caminhão não sofreu lesões e ninguém que passava pelo local foi atingido pelo galho.
Equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência foram acionadas para realizar a remoção dos galhos e liberar a via. Até o momento, não há previsão oficial para a normalização do trânsito.
A orientação aos motoristas é evitar o trecho e buscar caminhos alternativos até a conclusão dos trabalhos de limpeza e desobstrução da pista.