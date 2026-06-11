11 de junho de 2026
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ACIDENTE

Caminhão atinge galho de árvore e interdita avenida em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Rafael Diamantino
Caminhão foi atingido por árvore
Caminhão foi atingido por árvore

Uma colisão envolvendo um caminhão com caçamba causou transtornos no trânsito da avenida São João, na região central de São José dos Campos, na tarde desta quinta-feira (11).

Segundo as primeiras informações apuradas pela reportagem, o veículo atingiu o galho de uma árvore às margens da via por volta das 14h45. Com o impacto, um galho de grande porte caiu sobre a pista e bloqueou completamente a passagem de veículos no trecho próximo à entrada da rua Teopompo de Vasconcelos.

Por conta da interdição, motoristas precisaram utilizar rotas alternativas. O tráfego foi desviado para vias internas do bairro Esplanada, o que provocou lentidão e exige atenção redobrada de quem passa pela região.

Apesar do susto, não houve registro de feridos. O motorista do caminhão não sofreu lesões e ninguém que passava pelo local foi atingido pelo galho.

Equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência foram acionadas para realizar a remoção dos galhos e liberar a via. Até o momento, não há previsão oficial para a normalização do trânsito.

A orientação aos motoristas é evitar o trecho e buscar caminhos alternativos até a conclusão dos trabalhos de limpeza e desobstrução da pista.

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