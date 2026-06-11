O Tribunal de Justiça julgou procedente uma ação movida pela PGJ (Procuradoria Geral de Justiça), que representa o Ministério Público perante o TJ, e declarou inconstitucionais trechos da legislação municipal de Taubaté que permitiam a contratação de eventuais pela Prefeitura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação foi julgada pelo Órgão Especial, que é composto por 25 desembargadores. A decisão foi unânime. O julgamento ocorreu no dia 3 de junho, mas o acórdão (decisão colegiada) foi publicado somente nessa quarta-feira (10).