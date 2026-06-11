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ACIDENTE

Colisão entre motos deixa duas mulheres feridas em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Vítimas foram atendidas pelos bombeiros e pelo Samu
Vítimas foram atendidas pelos bombeiros e pelo Samu

Duas mulheres ficam feridas em um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A colisão ocorreu na tarde desta quinta-feira (11), por volta das 13h10, na avenida Guilherme de Almeida, no bairro Morro do Algodão.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes de resgate encontraram no local duas vítimas, moradoras da cidade, com idades de 20 e 27 anos. Ambas apresentavam ferimentos no membro inferior esquerdo.

A mulher de 27 anos foi atendida e encaminhada ao Pronto-Socorro da Santa Casa por uma equipe do Samu. Já a vítima de 20 anos, além do ferimento na perna, também sofreu uma lesão na face e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levada ao mesmo hospital, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Segundo os bombeiros, uma das motocicletas ficou sob responsabilidade de familiares da vítima, enquanto era aguardada a chegada da polícia para as providências necessárias. O outro veículo envolvido no acidente não estava mais no local no momento do atendimento.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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