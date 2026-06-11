Duas mulheres ficam feridas em um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A colisão ocorreu na tarde desta quinta-feira (11), por volta das 13h10, na avenida Guilherme de Almeida, no bairro Morro do Algodão.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes de resgate encontraram no local duas vítimas, moradoras da cidade, com idades de 20 e 27 anos. Ambas apresentavam ferimentos no membro inferior esquerdo.