11 de junho de 2026
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ACIDENTE

Ciclista fica ferido após colisão com moto em rodovia de Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Motociclista foi socorrida por uma equipe do Samu (imagem ilustrativa)
Motociclista foi socorrida por uma equipe do Samu (imagem ilustrativa)

Um ciclista ficou ferido após ser atingido por uma motocicleta na manhã de terça-feira (9), no km 123 da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Taubaté, no trecho entre Tremembé e Quiririm, nas proximidades de uma cervejaria localizada às margens da via.

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De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a motociclista seguia em direção ao trabalho quando o ciclista, que trafegava no mesmo sentido, atravessou a pista repentinamente. A condutora afirmou que não conseguiu evitar a colisão e acabou atingindo o lado esquerdo da bicicleta.

Com o impacto, ambos caíram no solo. O ciclista sofreu ferimentos em um dos braços, enquanto a motociclista também precisou de atendimento médico e foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda segundo o registro policial, havia dois ciclistas no local. Um deles conseguiu atravessar a via, enquanto a vítima relatou que acreditou que teria tempo suficiente para fazer a travessia, mas não conseguiu evitar o acidente.

A bicicleta foi recolhida por um funcionário do ciclista, enquanto a motocicleta foi retirada do local por familiares da condutora. A Polícia Civil informou que foi solicitada perícia técnica na motocicleta e exame no IML (Instituto Médico Legal) para a vítima.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, e será investigado pelas autoridades competentes.

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