Um ciclista ficou ferido após ser atingido por uma motocicleta na manhã de terça-feira (9), no km 123 da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Taubaté, no trecho entre Tremembé e Quiririm, nas proximidades de uma cervejaria localizada às margens da via.

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De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a motociclista seguia em direção ao trabalho quando o ciclista, que trafegava no mesmo sentido, atravessou a pista repentinamente. A condutora afirmou que não conseguiu evitar a colisão e acabou atingindo o lado esquerdo da bicicleta.