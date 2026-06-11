Um ciclista ficou ferido após ser atingido por uma motocicleta na manhã de terça-feira (9), no km 123 da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Taubaté, no trecho entre Tremembé e Quiririm, nas proximidades de uma cervejaria localizada às margens da via.
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De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a motociclista seguia em direção ao trabalho quando o ciclista, que trafegava no mesmo sentido, atravessou a pista repentinamente. A condutora afirmou que não conseguiu evitar a colisão e acabou atingindo o lado esquerdo da bicicleta.
Com o impacto, ambos caíram no solo. O ciclista sofreu ferimentos em um dos braços, enquanto a motociclista também precisou de atendimento médico e foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Ainda segundo o registro policial, havia dois ciclistas no local. Um deles conseguiu atravessar a via, enquanto a vítima relatou que acreditou que teria tempo suficiente para fazer a travessia, mas não conseguiu evitar o acidente.
A bicicleta foi recolhida por um funcionário do ciclista, enquanto a motocicleta foi retirada do local por familiares da condutora. A Polícia Civil informou que foi solicitada perícia técnica na motocicleta e exame no IML (Instituto Médico Legal) para a vítima.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, e será investigado pelas autoridades competentes.