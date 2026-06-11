A Orquestra Joseense sobe ao palco do Teatro Municipal para apresentação de "Música Nova: encomendas da Orquestra Joseense", um concerto que celebra a riqueza e a diversidade da música brasileira contemporânea sob a regência do maestro William Coelho.
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No repertório, obras de importantes compositoras brasileiras da cena contemporânea, como Catarina Domenici, pianista e compositora reconhecida internacionalmente; Silvia Berg, compositora e maestrina; e Júlia Tygel, compositora e regente.
As obras escolhidas para o concerto têm em comum a valorização das múltiplas identidades culturais do Brasil, traduzindo em música elementos da memória, da tradição e da diversidade do país.
Confira o repertório completo
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Catarina Domenici – Três Paisagens Pampeanas: As cores da minha Prenda, Milonga do horizonte e Baile de galpão
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Silvia Berg – Lembranças de um Mundo Antigo: Agreste; Retrato de Cora: Jogo
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Júlia Tygel – Variações Brasileiras
Carlos dos Santos – Jongo: Tambu Candongueiro quer dançar caxambu
Como assistir
O evento acontece na próxima quarta-feira (17), às 20h, com entrada solidária. O público poderá contribuir com a doação de um pacote de fubá ou de trigo, mas os ingressos devem ser reservados online a partir de segunda-feira (15), às 10h. Clique aqui para reservar ingressos.
O teatro fica na rua Rubião Júnior, nº 84, 3º piso do Shopping Centro, Centro, São José dos Campos.