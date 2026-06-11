11 de junho de 2026
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MÚSICA BRASILEIRA

Orquestra Joseense faz concerto gratuito no Teatro Municipal

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Sob regência do maestro William Coelho, Orquestra Joseense se apresenta no Teatro Municipal de São José dos Campos
Sob regência do maestro William Coelho, Orquestra Joseense se apresenta no Teatro Municipal de São José dos Campos

A Orquestra Joseense sobe ao palco do Teatro Municipal para apresentação de "Música Nova: encomendas da Orquestra Joseense", um concerto que celebra a riqueza e a diversidade da música brasileira contemporânea sob a regência do maestro William Coelho.

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No repertório, obras de importantes compositoras brasileiras da cena contemporânea, como Catarina Domenici, pianista e compositora reconhecida internacionalmente; Silvia Berg, compositora e maestrina; e Júlia Tygel, compositora e regente.

As obras escolhidas para o concerto têm em comum a valorização das múltiplas identidades culturais do Brasil, traduzindo em música elementos da memória, da tradição e da diversidade do país.

Confira o repertório completo

  • Catarina Domenici – Três Paisagens Pampeanas: As cores da minha Prenda, Milonga do horizonte e Baile de galpão

  • Silvia Berg – Lembranças de um Mundo Antigo: Agreste;  Retrato de Cora: Jogo

Júlia Tygel – Variações Brasileiras

  • Carlos dos Santos – Jongo: Tambu Candongueiro quer dançar caxambu

    • Como assistir

    O evento acontece na próxima quarta-feira (17), às 20h, com entrada solidária. O público poderá contribuir com a doação de um pacote de fubá ou de trigo, mas os ingressos devem ser reservados online a partir de segunda-feira (15), às 10h. Clique aqui para reservar ingressos.

    O teatro fica na rua Rubião Júnior, nº 84, 3º piso do Shopping Centro, Centro, São José dos Campos.

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