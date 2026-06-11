A Orquestra Joseense sobe ao palco do Teatro Municipal para apresentação de "Música Nova: encomendas da Orquestra Joseense", um concerto que celebra a riqueza e a diversidade da música brasileira contemporânea sob a regência do maestro William Coelho.

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No repertório, obras de importantes compositoras brasileiras da cena contemporânea, como Catarina Domenici, pianista e compositora reconhecida internacionalmente; Silvia Berg, compositora e maestrina; e Júlia Tygel, compositora e regente.