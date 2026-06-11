A cidade de São José dos Campos recebe nesta sexta-feira (12) a Conferência Regional da Advocacia 2026, considerada o maior evento itinerante da advocacia paulista.

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Promovida pelo Universo OAB SP, a iniciativa reunirá especialistas, lideranças e profissionais do Direito para discutir os desafios da profissão, inovação, gestão e as tendências do setor.