A cidade de São José dos Campos recebe nesta sexta-feira (12) a Conferência Regional da Advocacia 2026, considerada o maior evento itinerante da advocacia paulista.
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Promovida pelo Universo OAB SP, a iniciativa reunirá especialistas, lideranças e profissionais do Direito para discutir os desafios da profissão, inovação, gestão e as tendências do setor.
O encontro acontece a partir das 8h, no PIT (Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos), com abertura oficial prevista para as 9h (veja programação completa abaixo). A participação é gratuita, mediante inscrição, e os participantes terão direito a certificado. As vagas são limitadas (link de inscrição abaixo).
A programação inclui palestras, aulas magnas e painéis estratégicos voltados ao fortalecimento da advocacia, promovendo debates sobre transformação digital, desenvolvimento profissional e os novos cenários jurídicos.
Um dos destaques do evento será a presença de Leonardo Sica, presidente da OAB São Paulo, que participará de um dos painéis da conferência para discutir os rumos da advocacia e os desafios contemporâneos da profissão.
A Conferência Regional da Advocacia reunirá representantes de 17 subseções da 11ª Região da OAB, fortalecendo a integração institucional entre os profissionais do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
Participam as subseções de: São José dos Campos, Aparecida, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Ilhabela, Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, São Luiz do Paraitinga, São Sebastião, Taubaté, Tremembé e Ubatuba.
A expectativa da organização é promover um ambiente de troca de experiências e atualização profissional, aproximando a advocacia das principais transformações tecnológicas e institucionais que impactam o exercício da profissão.
SERVIÇO
Evento: Conferência Regional da Advocacia 2026 – Edição São José dos Campos
Data: 12 de junho
Horário: A partir das 8h (abertura oficial às 9h)
Local: PIT (Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos)
Endereço: Estrada Doutor Altino Bondesan, 500 - Parque Tecnológico São José dos Campos - Distrito de Eugênio de Melo
Entrada: Gratuita, com emissão de certificado e vagas limitadas.
Inscrições: clique aqui