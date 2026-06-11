O Ministério da Defesa da Grécia submeteu ao Comitê de Defesa do Parlamento oito programas de armamento totalizando 1 bilhão de euros, com o objetivo de fortalecer as Forças Armadas.

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O destaque principal é a aquisição de três novos aviões de transporte C-390 Millennium, fabricados pela brasileira Embraer, cujo orçamento previsto é de aproximadamente 597 milhões de euros (R$ 3,55 bilhões na cotação atual), a serem investidos ao longo de seis anos por meio de um contrato interestadual com Portugal.