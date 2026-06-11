Um acidente envolvendo dois veículos mobilizou equipes de resgate na manhã desta quinta-feira (11) na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada por volta das 9h e contou com atendimento do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas na colisão. Uma vítima, um homem de 66 anos, recebeu os primeiros atendimentos da equipe de resgate da corporação e foi encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté para avaliação médica.