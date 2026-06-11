Um acidente envolvendo dois veículos mobilizou equipes de resgate na manhã desta quinta-feira (11) na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada por volta das 9h e contou com atendimento do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas na colisão. Uma vítima, um homem de 66 anos, recebeu os primeiros atendimentos da equipe de resgate da corporação e foi encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté para avaliação médica.
A segunda vítima, uma mulher, foi socorrida por uma equipe do Samu. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela.
As circunstâncias que provocaram o acidente não foram informadas pelas equipes de atendimento. O caso ocorreu na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, uma das principais ligações entre o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira, com intenso fluxo de veículos.
Motoristas que passaram pelo local precisaram redobrar a atenção durante o atendimento da ocorrência, realizado pelas equipes de emergência.