Para celebrar a Copa do Mundo de Futebol, o Programa Bom Prato, do Governo do Estado de São Paulo, programou uma ação unindo gastronomia e cultura. Durante os meses de junho e julho, os restaurantes servirão refeições inspiradas nos países que disputam o mundial.

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Na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, os moradores atendidos pelas unidades fixas e móveis de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Caraguatatuba poderão experimentar pratos típicos internacionais todas as sextas-feiras, a partir do dia 12 até 17 de julho de 2026.