11 de junho de 2026
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CULINÁRIA TÍPICA

Bom Prato tem cardápio especial para a Copa do Mundo

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Agência SP
Bom Prato prepara clássicos da culinária internacional para celebrar a Copa do Mundo 2026
Bom Prato prepara clássicos da culinária internacional para celebrar a Copa do Mundo 2026

Para celebrar a Copa do Mundo de Futebol, o Programa Bom Prato, do Governo do Estado de São Paulo, programou uma ação unindo gastronomia e cultura. Durante os meses de junho e julho, os restaurantes servirão refeições inspiradas nos países que disputam o mundial.

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Na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, os moradores atendidos pelas unidades fixas e móveis de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Caraguatatuba poderão experimentar pratos típicos internacionais todas as sextas-feiras, a partir do dia 12 até 17 de julho de 2026.

Além do cardápio diferenciado, os restaurantes receberão decoração temática e informações culturais sobre as nações representadas.

Confira o rodízio de cardápios na região

As unidades da região foram divididas em dois grupos de atendimento. Confira quais países e pratos serão destaque em cada cidade:

Segurança Alimentar no Estado

Todas as refeições seguem o padrão do programa, oferecendo pratos balanceados que incluem arroz, feijão, uma guarnição, uma proteína e uma fruta pelo valor simbólico de R$ 1,00. Em algumas unidades do estado, também são disponibilizados café da manhã por R$ 0,50 e jantar por R$ 1,00.

Atualmente, a rede Bom Prato conta com 128 pontos de atendimento espalhados por 42 municípios paulistas, incluindo refeitórios fixos e os caminhões do Bom Prato Móvel. A programação completa e os endereços das unidades participantes podem ser consultados diretamente no site oficial da Secretaria de Desenvolvimento Social.

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