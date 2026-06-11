Para celebrar a Copa do Mundo de Futebol, o Programa Bom Prato, do Governo do Estado de São Paulo, programou uma ação unindo gastronomia e cultura. Durante os meses de junho e julho, os restaurantes servirão refeições inspiradas nos países que disputam o mundial.
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Na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, os moradores atendidos pelas unidades fixas e móveis de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Caraguatatuba poderão experimentar pratos típicos internacionais todas as sextas-feiras, a partir do dia 12 até 17 de julho de 2026.
Além do cardápio diferenciado, os restaurantes receberão decoração temática e informações culturais sobre as nações representadas.
Confira o rodízio de cardápios na região
As unidades da região foram divididas em dois grupos de atendimento. Confira quais países e pratos serão destaque em cada cidade:
Segurança Alimentar no Estado
Todas as refeições seguem o padrão do programa, oferecendo pratos balanceados que incluem arroz, feijão, uma guarnição, uma proteína e uma fruta pelo valor simbólico de R$ 1,00. Em algumas unidades do estado, também são disponibilizados café da manhã por R$ 0,50 e jantar por R$ 1,00.
Atualmente, a rede Bom Prato conta com 128 pontos de atendimento espalhados por 42 municípios paulistas, incluindo refeitórios fixos e os caminhões do Bom Prato Móvel. A programação completa e os endereços das unidades participantes podem ser consultados diretamente no site oficial da Secretaria de Desenvolvimento Social.