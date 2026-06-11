Uma mulher identificada como Severina Cavalcanti de Andrade Silva, 49 anos, morreu após ser atropelada por um carro na rodovia SP-055, a Rio-Santos, na região de Camburi, em São Sebastião, na manhã desta quarta-feira (10). O motorista do veículo fugiu do local, segundo o boletim de ocorrência.
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O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de São Sebastião como homicídio culposo na direção de veículo automotor e localização/apreensão de veículo.
De acordo com o BO, a equipe policial foi acionada para atendimento de acidente de trânsito com vítima de atropelamento na Rio-Santos, em trecho de sentido oeste. Ao chegar ao local, os policiais constataram que o condutor do veículo envolvido havia fugido.
O veículo permaneceu no local do atropelamento, assim como a vítima, que estava caída ao solo em área lindeira da rodovia, conforme o boletim de ocorrência.
A Polícia Civil registrou que foram adotadas as providências cabíveis e que o caso foi apresentado à unidade policial para apreciação da autoridade de Polícia Judiciária.
Veículo foi apreendido
O boletim informa a apreensão de um GM/Kadett Ipanema GLS, de cor preta. O documento registra o veículo como relacionado ao autor desconhecido. Até a emissão do BO, não havia flagrante.
A investigação deve apurar a dinâmica do acidente, as circunstâncias da fuga e a identificação do motorista que conduzia o carro.
O boletim foi registrado como autoria desconhecida. Isso significa que, até a formalização do documento, a Polícia Civil ainda não havia atribuído formalmente a autoria do atropelamento a uma pessoa determinada.
Entre os próximos passos esperados estão análise de perícia, verificação de câmeras, oitiva de testemunhas, levantamento sobre a propriedade e o uso do veículo e eventual identificação do condutor.