11 de junho de 2026
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TRAGÉDIA

Severina morre atropelada por carro na região; motorista foge

Por Jesse Nascimento | São Sebastião
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Vítima foi identificada como Severina Cavalcanti de Andrade Silva, 49 anos
Vítima foi identificada como Severina Cavalcanti de Andrade Silva, 49 anos

Uma mulher identificada como Severina Cavalcanti de Andrade Silva, 49 anos, morreu após ser atropelada por um carro na rodovia SP-055, a Rio-Santos, na região de Camburi, em São Sebastião, na manhã desta quarta-feira (10). O motorista do veículo fugiu do local, segundo o boletim de ocorrência.

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O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de São Sebastião como homicídio culposo na direção de veículo automotor e localização/apreensão de veículo.

De acordo com o BO, a equipe policial foi acionada para atendimento de acidente de trânsito com vítima de atropelamento na Rio-Santos, em trecho de sentido oeste. Ao chegar ao local, os policiais constataram que o condutor do veículo envolvido havia fugido.

O veículo permaneceu no local do atropelamento, assim como a vítima, que estava caída ao solo em área lindeira da rodovia, conforme o boletim de ocorrência.

A Polícia Civil registrou que foram adotadas as providências cabíveis e que o caso foi apresentado à unidade policial para apreciação da autoridade de Polícia Judiciária.

Veículo foi apreendido

O boletim informa a apreensão de um GM/Kadett Ipanema GLS, de cor preta. O documento registra o veículo como relacionado ao autor desconhecido. Até a emissão do BO, não havia flagrante.

A investigação deve apurar a dinâmica do acidente, as circunstâncias da fuga e a identificação do motorista que conduzia o carro.

O boletim foi registrado como autoria desconhecida. Isso significa que, até a formalização do documento, a Polícia Civil ainda não havia atribuído formalmente a autoria do atropelamento a uma pessoa determinada.

Entre os próximos passos esperados estão análise de perícia, verificação de câmeras, oitiva de testemunhas, levantamento sobre a propriedade e o uso do veículo e eventual identificação do condutor.

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