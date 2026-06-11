Uma mulher identificada como Severina Cavalcanti de Andrade Silva, 49 anos, morreu após ser atropelada por um carro na rodovia SP-055, a Rio-Santos, na região de Camburi, em São Sebastião, na manhã desta quarta-feira (10). O motorista do veículo fugiu do local, segundo o boletim de ocorrência.

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O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de São Sebastião como homicídio culposo na direção de veículo automotor e localização/apreensão de veículo.