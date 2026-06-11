A Defesa Civil alerta para a queda de temperaturas e chuvas persistentes em todo o estado de São Paulo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com intensidade de moderada a forte, as chuvas chegam acompanhadas de rajadas de vento e raios. A temperatura mínima prevista é de 15º C e a máxima média é de 24º C ao longo desta quinta-feira (11).
O órgão pede atenção às áreas e pessoas vulneráveis. Entre as recomendações estão:
-
Evitar áreas alagadas;
-
Acionar a Defesa Civil caso perceba rachaduras nas paredes, portas e janelas emperrando, árvores, postes ou cercas entortando;
-
Em caso de inundação, evitar contato com a água;
Permanecer em local seguro durante tempestades, especialmente se receber alerta da Defesa Civil pelo celular.
·