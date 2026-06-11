11 de junho de 2026
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PREVISÃO

Defesa Civil alerta para chuva e frio em SP nesta quinta-feira

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Defesa Civil alerta para a queda de temperaturas e chuvas persistentes em todo o estado de São Paulo.

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Com intensidade de moderada a forte, as chuvas chegam acompanhadas de rajadas de vento e raios.  A temperatura mínima prevista é de 15º C e a máxima média é de 24º C ao longo desta quinta-feira (11).

O órgão pede atenção às áreas e pessoas vulneráveis. Entre as recomendações estão:

  • Evitar áreas alagadas;

  • Acionar a Defesa Civil caso perceba rachaduras nas paredes, portas e janelas emperrando, árvores, postes ou cercas entortando;

Em caso de inundação, evitar contato com a água;

  • Permanecer em local seguro durante tempestades, especialmente se receber alerta da Defesa Civil pelo celular.

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