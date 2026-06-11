A Defesa Civil alerta para a queda de temperaturas e chuvas persistentes em todo o estado de São Paulo.

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Com intensidade de moderada a forte, as chuvas chegam acompanhadas de rajadas de vento e raios. A temperatura mínima prevista é de 15º C e a máxima média é de 24º C ao longo desta quinta-feira (11).