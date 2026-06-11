11 de junho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem agride e ameaça a própria mãe com uma faca e é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Vila Piratininga, em São José dos Campos. Ele é acusado de ameaçar a própria mãe usando uma faca.

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A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (9). Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para intervir em situação de agressão e, no local, constataram a violência do agressor contra a sua genitora.

Uma faca utilizada para intimidá-la foi localizada escondida no telhado da residência.

A mulher foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal para exames e, o filho foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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