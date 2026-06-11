Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Vila Piratininga, em São José dos Campos. Ele é acusado de ameaçar a própria mãe usando uma faca.

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A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (9). Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para intervir em situação de agressão e, no local, constataram a violência do agressor contra a sua genitora.