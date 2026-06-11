A família de Gabriele passa por momentos de angústia desde quarta-feira (10). A adolescente de 14 anos deixou a casa onde mora, no bairro Jardim Majestic, em São José dos Campos, no período da manhã, e não foi mais vista.

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Qualquer informação sobre o paradeiro dela pode ser compartilhada com a polícia pelo telefone 190 ou com a mãe, Stefani, pelo telefone (12) 981322149.