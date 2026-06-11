11 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESAPARECIDA

Onde está Gabriele? Adolescente está desaparecida em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Gabriele desapareceu em São José dos Campos
Gabriele desapareceu em São José dos Campos

A família de Gabriele passa por momentos de angústia desde quarta-feira (10). A adolescente de 14 anos deixou a casa onde mora, no bairro Jardim Majestic, em São José dos Campos, no período da manhã, e não foi mais vista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Qualquer informação sobre o paradeiro dela pode ser compartilhada com a polícia pelo telefone 190 ou com a mãe, Stefani, pelo telefone (12) 981322149. 

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários