Um caminhão tombou na manhã desta quarta-feira (10) na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba. O acidente foi registrado na altura do km 84,6, no sentido sul, em direção ao litoral.

De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo), a ocorrência não provocou congestionamento no trecho.

Por causa do tombamento, o sentido sul da rodovia precisou ser interditado temporariamente. Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego passou a fluir no sistema “pare e siga” pela pista no sentido norte, em direção a Taubaté.