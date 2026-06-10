11 de junho de 2026
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ACIDENTE

Caminhão tomba na Rodovia Oswaldo Cruz, em Ubatuba

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Caminhão tombado na rodovia
Caminhão tombado na rodovia

Um caminhão tombou na manhã desta quarta-feira (10) na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba. O acidente foi registrado na altura do km 84,6, no sentido sul, em direção ao litoral.

De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo), a ocorrência não provocou congestionamento no trecho.

Por causa do tombamento, o sentido sul da rodovia precisou ser interditado temporariamente. Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego passou a fluir no sistema “pare e siga” pela pista no sentido norte, em direção a Taubaté.

Dois guinchos da Unidade Básica de Atendimento do DER foram encaminhados para auxiliar nos trabalhos e contribuir para a liberação total da rodovia.

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