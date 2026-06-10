A Prefeitura de São José dos Campos recolheu 68 toneladas de materiais inservíveis em nove ações de limpeza realizadas com autorização judicial desde o início deste ano. No mesmo período de 2025, foram executadas seis ações, que resultaram na retirada de 52 toneladas de resíduos.

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Segundo a administração municipal, as operações contam com apoio do Poder Judiciário e são motivadas, em grande parte, por denúncias feitas pela população por meio da Central 156. As intervenções ocorrem em imóveis com acúmulo de objetos, lixo e entulho que podem gerar problemas sanitários e favorecer a proliferação do mosquito da dengue.