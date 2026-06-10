A Prefeitura de São José dos Campos recolheu 68 toneladas de materiais inservíveis em nove ações de limpeza realizadas com autorização judicial desde o início deste ano. No mesmo período de 2025, foram executadas seis ações, que resultaram na retirada de 52 toneladas de resíduos.
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Segundo a administração municipal, as operações contam com apoio do Poder Judiciário e são motivadas, em grande parte, por denúncias feitas pela população por meio da Central 156. As intervenções ocorrem em imóveis com acúmulo de objetos, lixo e entulho que podem gerar problemas sanitários e favorecer a proliferação do mosquito da dengue.
Nesta semana, uma nova ação foi realizada em um imóvel localizado no bairro Altos de Santana, na região norte da cidade. A residência acumulava notificações e multas desde 2013. Durante a operação, foram retiradas cerca de 20 toneladas de lixo e entulho.
A Prefeitura informou que os custos das ações executadas por determinação judicial são cobrados dos proprietários dos imóveis.
As operações envolvem equipes de diferentes setores da administração municipal, incluindo o Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Secretaria de Manutenção da Cidade, Vigilância Sanitária, Apoio Social ao Cidadão e Mobilidade Urbana.
Quando uma denúncia é registrada, agentes municipais realizam vistoria no local e notificam o proprietário para que providencie a limpeza dentro do prazo estabelecido. Caso a situação não seja regularizada, podem ser aplicadas autuações e adotadas medidas judiciais.
Nos dias das operações, algumas vias são interditadas para permitir a circulação de caminhões, retroescavadeiras e viaturas utilizadas na remoção dos materiais e no transporte até o aterro sanitário.
A Prefeitura orienta que denúncias sobre imóveis com acúmulo de resíduos sejam encaminhadas à Central 156, por telefone, site ou aplicativo. De acordo com o município, o acúmulo de materiais pode causar impactos à saúde pública e ao entorno dos imóveis.