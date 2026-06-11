Quando Temple Grandin era criança, muitos acreditavam que seu autismo seria uma barreira intransponível para que ela estudasse, trabalhasse ou construísse uma carreira. Décadas depois, ela se tornou uma das maiores especialistas em comportamento animal do mundo e revolucionou os sistemas de manejo de gado utilizados em fazendas e frigoríficos em diversos países.

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Sua história nos ensina uma lição poderosa: quando derrubamos barreiras, pessoas antes subestimadas transformam setores inteiros da economia, com geração de empregos e renda