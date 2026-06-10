11 de junho de 2026
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SOMBRIO

Polícia apura ritual de sacrifício humano em esquartejamento

Por Da Redação | Serra Negra (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Polícia apura ritual de sacrifício humano em esquartejamento
Polícia apura ritual de sacrifício humano em esquartejamento

A investigação sobre a morte de um homem encontrado esquartejado ganhou um novo desdobramento após a Polícia Civil passar a apurar a possível relação do crime com práticas ritualísticas. A nova linha investigativa surgiu depois da apreensão de materiais que podem ajudar a esclarecer a motivação do homicídio.

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O caso ocorreu em Amparo, no interior de São Paulo. Durante o cumprimento de mandados judiciais relacionados à investigação, policiais prenderam temporariamente a companheira do principal suspeito, uma jovem de 19 anos.

Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos livros, documentos e outros materiais relacionados a rituais, além de celulares e um computador. Todo o conteúdo recolhido será submetido à perícia para verificar eventual ligação com o crime.

O principal suspeito, de 20 anos, já confessou o assassinato e permanece preso preventivamente. Agora, os investigadores buscam esclarecer se a jovem teve participação nos fatos e qual foi a real motivação do homicídio.

De acordo com o delegado Sandro Montanari, a análise dos materiais apreendidos abriu uma nova frente de investigação. A polícia trabalha para determinar se a vítima foi atraída ao local do crime e se houve planejamento prévio envolvendo possíveis práticas ritualísticas.

As autoridades ressaltam, porém, que a hipótese ainda está em fase de apuração. A perícia nos equipamentos eletrônicos e demais objetos apreendidos será fundamental para confirmar ou descartar qualquer relação entre os materiais encontrados e o assassinato.

Enquanto as investigações avançam, familiares da vítima aguardam a conclusão do inquérito e o esclarecimento completo das circunstâncias que cercam o caso.

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