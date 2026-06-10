A investigação sobre a morte de um homem encontrado esquartejado ganhou um novo desdobramento após a Polícia Civil passar a apurar a possível relação do crime com práticas ritualísticas. A nova linha investigativa surgiu depois da apreensão de materiais que podem ajudar a esclarecer a motivação do homicídio.

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O caso ocorreu em Amparo, no interior de São Paulo. Durante o cumprimento de mandados judiciais relacionados à investigação, policiais prenderam temporariamente a companheira do principal suspeito, uma jovem de 19 anos.