Aniversário
O Ceivap (Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul) completa 30 anos de atuação nesse mês de junho, que é o Mês do Meio Ambiente.
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Comitê
Criado em 1996, o Ceivap é o fórum de debates e decisões descentralizadas sobre os usos múltiplos das águas da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O comitê reúne representantes do poder público, dos usuários de recursos hídricos e da sociedade civil, atuando de forma integrada na conservação, preservação e recuperação da qualidade das águas.
Investimentos
Desde 2003, o Ceivap já destinou R$ 300 milhões para projetos, programas e ações. Em 2026, o comitê irá aplicar R$ 59 milhões em ações estratégicas voltadas à melhoria da qualidade da água, à conservação dos recursos hídricos e ao fortalecimento da gestão das águas na Bacia do Rio Paraíba do Sul.
Recursos
Os recursos destinados pelo Ceivap são provenientes da cobrança pelo uso da água e são direcionados a programas que impactam diretamente a qualidade e a disponibilidade da água nos territórios da bacia.