Aniversário

O Ceivap (Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul) completa 30 anos de atuação nesse mês de junho, que é o Mês do Meio Ambiente.

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Comitê

Criado em 1996, o Ceivap é o fórum de debates e decisões descentralizadas sobre os usos múltiplos das águas da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O comitê reúne representantes do poder público, dos usuários de recursos hídricos e da sociedade civil, atuando de forma integrada na conservação, preservação e recuperação da qualidade das águas.