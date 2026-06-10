11 de junho de 2026
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RIO PARAÍBA

Ceivap completa 30 anos e, em 2026, irá investir R$ 59 milhões

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Ceivap
Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul completa três décadas de atuação na gestão das águas
Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul completa três décadas de atuação na gestão das águas

Aniversário
O Ceivap (Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul) completa 30 anos de atuação nesse mês de junho, que é o Mês do Meio Ambiente.

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Comitê
Criado em 1996, o Ceivap é o fórum de debates e decisões descentralizadas sobre os usos múltiplos das águas da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O comitê reúne representantes do poder público, dos usuários de recursos hídricos e da sociedade civil, atuando de forma integrada na conservação, preservação e recuperação da qualidade das águas.

Investimentos
Desde 2003, o Ceivap já destinou R$ 300 milhões para projetos, programas e ações. Em 2026, o comitê irá aplicar R$ 59 milhões em ações estratégicas voltadas à melhoria da qualidade da água, à conservação dos recursos hídricos e ao fortalecimento da gestão das águas na Bacia do Rio Paraíba do Sul.

Recursos
Os recursos destinados pelo Ceivap são provenientes da cobrança pelo uso da água e são direcionados a programas que impactam diretamente a qualidade e a disponibilidade da água nos territórios da bacia.

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