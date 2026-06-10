Uma mulher de 30 anos morreu após ser atacada a facadas dentro do ambiente de trabalho. A vítima, identificada como Dimple, não resistiu aos ferimentos. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro dela, Harvinder Mann.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado na cidade de Mohali, na Índia. Segundo informações divulgadas nas redes sociais e por veículos locais, o ataque ocorreu dentro do escritório onde os dois trabalhavam.