Uma mulher de 30 anos morreu após ser atacada a facadas dentro do ambiente de trabalho. A vítima, identificada como Dimple, não resistiu aos ferimentos. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro dela, Harvinder Mann.
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O caso foi registrado na cidade de Mohali, na Índia. Segundo informações divulgadas nas redes sociais e por veículos locais, o ataque ocorreu dentro do escritório onde os dois trabalhavam.
Imagens de câmeras de segurança registraram parte da ação e devem auxiliar as autoridades na investigação. As circunstâncias do crime ainda estão sendo analisadas pela polícia.
Após o ataque, o suspeito também precisou ser socorrido e foi encaminhado em estado grave para atendimento médico. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre o que provocou os ferimentos do homem.
A motivação do crime segue sob apuração. O caso permanece em investigação pelas autoridades indianas.