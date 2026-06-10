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CRIME

Morto é roubado no IML: funcionário transfere R$ 7.000 do celular

Por Da Redação | Santos
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil
Morto é roubado no IML: funcionário transfere R$ 7.000 do celular
Morto é roubado no IML: funcionário transfere R$ 7.000 do celular

Um funcionário do IML (Instituto Médico Legal) foi preso preventivamente sob suspeita de desviar R$ 7 mil da conta bancária de um homem morto em acidente de motocicleta. A investigação aponta que a transferência foi feita por meio do celular da vítima, que estava sob custódia do órgão.

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O caso ocorreu em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima deu entrada no IML por volta das 3h30 do dia 15 de maio. Horas depois, às 6h49, foi registrada uma transferência bancária para a conta do servidor investigado.

De acordo com as autoridades, o aparelho celular do motociclista permaneceu sob responsabilidade do IML durante o período em que a movimentação financeira ocorreu. Os investigadores também apuram a suspeita de que o funcionário tenha danificado o telefone para dificultar a obtenção de provas.

A fraude veio à tona quando a viúva percebeu saldo negativo na conta do marido e procurou a polícia. O servidor, de 36 anos, foi preso na última segunda-feira (8) e passou a responder por suspeita de peculato, furto, fraude eletrônica e destruição de vestígios probatórios.

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