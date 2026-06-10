Um funcionário do IML (Instituto Médico Legal) foi preso preventivamente sob suspeita de desviar R$ 7 mil da conta bancária de um homem morto em acidente de motocicleta. A investigação aponta que a transferência foi feita por meio do celular da vítima, que estava sob custódia do órgão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima deu entrada no IML por volta das 3h30 do dia 15 de maio. Horas depois, às 6h49, foi registrada uma transferência bancária para a conta do servidor investigado.