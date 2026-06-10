O reforço temporário nos serviços de zeladoria e limpeza urbana em Taubaté irá custar R$ 7,1 milhões para o município. Ao todo, em um intervalo de dois meses, foram firmados três aditivos no contrato entre a Prefeitura e a EcoTaubaté.

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O primeiro aditivo, em 12 de março, teve o valor de R$ 2,349 milhões. O segundo, em 2 de abril, foi de R$ 1,539 milhão. E o terceiro, em 8 de maio, de R$ 3,222 milhões. Cada aditivo terá validade de três meses.