O reforço temporário nos serviços de zeladoria e limpeza urbana em Taubaté irá custar R$ 7,1 milhões para o município. Ao todo, em um intervalo de dois meses, foram firmados três aditivos no contrato entre a Prefeitura e a EcoTaubaté.
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O primeiro aditivo, em 12 de março, teve o valor de R$ 2,349 milhões. O segundo, em 2 de abril, foi de R$ 1,539 milhão. E o terceiro, em 8 de maio, de R$ 3,222 milhões. Cada aditivo terá validade de três meses.
Embora temporária, essa foi a primeira ampliação do custo do contrato com a EcoTaubaté desde agosto de 2023, quando o governo do então prefeito José Saud (PP) reduziu o valor da despesa mensal de R$ 9,114 milhões para R$ 5,589 milhões. A medida, tomada em meio a uma grave crise financeira na Prefeitura, resultou na demissão de 180 funcionários da empresa na época e afetou uma série de serviços, como coleta seletiva, poda de árvores, varrição e roçada.
Principal reforço foi de equipes de capina
Em resposta a um requerimento da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos), que não integra a base aliada ao governo Sérgio Victor (Novo), a Prefeitura repassou à Câmara o detalhamento dos três aditivos.
O primeiro aditivo serviu para ampliar de uma para sete o número de equipes de capina. O segundo aditivo acrescentou mais três equipes de capina. O objetivo de ambos foi reduzir os pontos de mato alto no município.
O terceiro aditivo foi mais amplo: acrescentou mais uma equipe de capina; aumentou o número de equipes de ecopontos, de oito para 12; incluiu duas equipes de varrição mecanizada e duas de limpeza de lobo (o contrato estava sem nenhum equipe para esses serviços); e ampliou, de quatro para nove, o número de equipamentos de coleta de entulhos.
Prefeitura diz que taxa de lixo possibilitou reforço
Segundo a Prefeitura, com o reforço de equipes que "realizam serviços de limpeza e zeladoria urbana em todo o município", a cidade "passou a contar com a atuação de diversas frentes de trabalho em ruas, avenidas, praças, entre outras áreas públicas, a fim de aumentar a capacidade de atendimentos das demandas".
Ainda de acordo com a Prefeitura, "a ampliação das equipes ocorreu no contexto da reorganização orçamentária do município", a partir da criação da taxa de lixo, que passou a ser cobrada esse ano da população. "Com esses recursos sendo aplicados em atividades como coleta domiciliar de lixo, operação dos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária), coleta de entulho, remoção de descartes irregulares e ampliação dos serviços com poliguindastes, a Prefeitura conseguiu reduzir a utilização de recursos próprios do orçamento municipal nessas atividades".
A Prefeitura afirmou ainda que o reforço inclui "uma equipe atuando exclusivamente na zona rural do município, desenvolvendo ações de capina e roçada nas estradas rurais".