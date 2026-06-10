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PRESOS

Baep prende dois com arma e evita homicídio em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homens foram presos e arma apreendida
Homens foram presos e arma apreendida

Dois homens foram presos pelo Baep na tarde desta quarta-feira (10), em Taubaté, por porte ilegal de arma de fogo. A abordagem aconteceu no bairro Jardim Novo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia abordaram uma motocicleta ocupada por dois indivíduos. Durante a ação, os policiais encontraram com o garupa um revólver calibre 38, da marca Rossi, com numeração aparente, além de seis munições intactas.

Ainda conforme a PM, ao serem questionados sobre a arma, os suspeitos teriam informado que estavam a caminho do bairro Cecap para praticar um homicídio.

Diante dos fatos, os dois homens foram conduzidos ao CPJ de Taubaté, onde permaneceram à disposição da Justiça. A arma e as munições foram apreendidas.

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