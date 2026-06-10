Dois homens foram presos pelo Baep na tarde desta quarta-feira (10), em Taubaté, por porte ilegal de arma de fogo. A abordagem aconteceu no bairro Jardim Novo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia abordaram uma motocicleta ocupada por dois indivíduos. Durante a ação, os policiais encontraram com o garupa um revólver calibre 38, da marca Rossi, com numeração aparente, além de seis munições intactas.

Ainda conforme a PM, ao serem questionados sobre a arma, os suspeitos teriam informado que estavam a caminho do bairro Cecap para praticar um homicídio.