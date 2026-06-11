O volante Casemiro, nascido em São José dos Campos, é o único jogador da Seleção Brasileira presente em todas as 12 convocações do técnico Carlo Ancelotti, desde quando o italiano assumiu o cargo.

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Matheus Cunha e Wesley também estiveram em todas as convocações, mas foram cortados por causa de lesões. Já o joseense, de 34 anos, segue firme, foi para a Copa do Mundo e é um dos nomes de confiança do treinador.