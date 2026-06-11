O volante Casemiro, nascido em São José dos Campos, é o único jogador da Seleção Brasileira presente em todas as 12 convocações do técnico Carlo Ancelotti, desde quando o italiano assumiu o cargo.
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Matheus Cunha e Wesley também estiveram em todas as convocações, mas foram cortados por causa de lesões. Já o joseense, de 34 anos, segue firme, foi para a Copa do Mundo e é um dos nomes de confiança do treinador.
Até porque Casemiro já foi treinado por Ancelotti na fase vencedora do Real Madrid. Nesses 12 jogos pela Seleção Brasileira desde 2025, foram sete vitórias, dois empates e três derrotas, o que dá um aproveitamento de 63,8% no período.
Joseense vai para sua terceira Copa do Mundo
Além disso, Casemiro irá disputar sua terceira Copa do Mundo – a primeira delas foi em 2018, na Rússia. Depois, no Catar 2022, também foi titular, ambas as Copas sob comando do técnico Tite.
Nas duas oportunidades anteriores, viu o Brasil sucumbir nas quartas de final, contra Bélgica e Croácia, respectivamente. Agora, tem a chance de tentar mudar essa história e ser o primeiro joseense campeão do mundo.