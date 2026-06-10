O Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos, receberá R$ 65 milhões por ano do Governo de SP. O anúncio foi feito pelo prefeito Anderson Farias (PSD) e pelo vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB) para reforçar o atendimento do Hospital de referência no Vale do Paraíba.
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De acordo com o vice-governador, São José passará a receber cerca de R$ 65 milhões por ano.
Felicio, que foi prefeito de São José entre os anos de 2017 e 2022, afirmou que, pela primeira vez, o Governo do Estado fará aporte financeiro direto para o Hospital Municipal, unidade pública municipal que atende pacientes joseenses e de toda a RMVale.
Repasse de R$ 65 milhões ao Hospital da Vila reforça atendimento regional
O repasse de R$ 65 milhões ao Hospital da Vila foi tratado como uma medida de reconhecimento da importância regional da unidade. Na conversa, o prefeito de São José, Anderson Farias (PSD), agradeceu ao vice-governador e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pelo anúncio.
O prefeito afirmou que o recurso fará diferença para a saúde pública de São José. Segundo ele, o Governo do Estado reconhece o papel do Hospital Municipal para toda a região.
O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence fica na Rua Saigiro Nakamura, número 800, na Vila Industrial. A unidade é uma das principais referências públicas de saúde de São José dos Campos e recebe alta demanda de pacientes da cidade e de municípios vizinhos.
Repasse de R$ 65 milhões ao Hospital da Vila entra na Tabela SUS Paulista
A Tabela SUS Paulista foi criada pelo Governo de São Paulo para complementar valores pagos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e reforçar a sustentabilidade da rede pública. O programa estadual busca ampliar a capacidade de atendimento, reduzir filas e fortalecer hospitais que prestam serviços ao SUS.
No caso de São José, o repasse de R$ 65 milhões ao Hospital da Vila amplia a participação estadual no custeio da unidade municipal. O dinheiro deve complementar as transferências já existentes e dar mais fôlego financeiro para o hospital.
A Secretaria de Estado da Saúde informa que a regionalização busca diminuir desigualdades, melhorar a eficiência do gasto público e ampliar a oferta de serviços em regiões estratégicas. No Vale do Paraíba, esse processo envolve os 39 municípios da macrorregião e mais de 2,5 milhões de habitantes.
Hospital da Vila é referência em São José dos Campos
O Hospital Municipal da Vila Industrial já concentra serviços de grande impacto na rede pública de São José . A unidade abriga a maior maternidade pública da região, com cerca de 450 partos por mês, conforme dados divulgados pela administração municipal em reportagem anterior.
Nos últimos anos, o hospital também passou por obras, ampliação de leitos e ajustes na estrutura. O Hospital da Vila Industrial recebeu 36 novos leitos na Clínica 3, em uma etapa de revitalização da rede hospitalar municipal.
A cidade também discute a ampliação do complexo de saúde da Vila Industrial. A nova maternidade em São José dos Campos, com 150 leitos, foi planejada para a Rua Ricardo Edwards, no mesmo bairro, em área próxima ao atual complexo hospitalar.
O que disseram Anderson Farias e Felicio
Na gravação, Felicio afirmou que São José tem uma boa notícia na área da saúde e que o Hospital Municipal foi incluído na Tabela SUS Paulista. Ele citou o valor anual de R$ 65 milhões para a unidade.
Anderson Farias respondeu que o aporte representa um “grande diferencial” para o município e agradeceu ao vice-governador e ao governador. O prefeito também destacou que o recurso deve fazer diferença no atendimento prestado pelo hospital.
A fala dos gestores coloca o hospital no centro da política estadual de regionalização da saúde. O repasse também ocorre em meio a investimentos anunciados para a estrutura hospitalar da região leste de São José.