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O Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos, receberá R$ 65 milhões por ano do Governo de SP. O anúncio foi feito pelo prefeito Anderson Farias (PSD) e pelo vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB) para reforçar o atendimento do Hospital de referência no Vale do Paraíba.

De acordo com o vice-governador, São José passará a receber cerca de R$ 65 milhões por ano.

Felicio, que foi prefeito de São José entre os anos de 2017 e 2022, afirmou que, pela primeira vez, o Governo do Estado fará aporte financeiro direto para o Hospital Municipal, unidade pública municipal que atende pacientes joseenses e de toda a RMVale.

Repasse de R$ 65 milhões ao Hospital da Vila reforça atendimento regional

O repasse de R$ 65 milhões ao Hospital da Vila foi tratado como uma medida de reconhecimento da importância regional da unidade. Na conversa, o prefeito de São José, Anderson Farias (PSD), agradeceu ao vice-governador e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pelo anúncio.