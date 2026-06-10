11 de junho de 2026
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MARIA EDUARDA

Adeus, Duda: órgãos de menina salvam vidas após tragédia no Vale

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Maria Eduarda Rocha da Silva, de 16 anos
Maria Eduarda Rocha da Silva, de 16 anos

A despedida de Maria Eduarda Rocha da Silva, de apenas 16 anos, foi marcada por uma mistura de dor, amor e solidariedade.

Conhecida pelos familiares e amigos como Duda, a adolescente teve os órgãos doados após sua morte e ajudou a salvar outras vidas, deixando um legado que vai muito além da tragédia que interrompeu sua vida.

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Segundo relato feito a OVALE pela irmã, Isabella Rocha da Silva, a jovem era uma menina alegre, sorridente e cheia de sonhos. Sua vida mudou drasticamente na madrugada do dia 2 de junho, quando saiu para comer um lanche após ser convidada por uma amiga.

Duda saiu para comer um lanche e foi atropelada

Durante o trajeto, Duda foi atingida por uma motocicleta que, segundo a família, trafegava em alta velocidade. O impacto foi violento. A roda da moto atingiu o lado esquerdo da cabeça da adolescente.

Maria Eduarda sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser reanimada pela equipe médica. O coração voltou a bater, mas os danos cerebrais foram irreversíveis. Desde então, ela permaneceu internada em coma, lutando pela vida.

Família decide doar os órgãos e salvar vidas

Diante do diagnóstico e da ausência de perspectivas de recuperação, a família precisou tomar uma das decisões mais difíceis de suas vidas: manter a jovem em estado vegetativo ou autorizar a doação de órgãos.

Mesmo devastados pela perda, os familiares optaram por transformar a dor em um gesto de amor ao próximo.

"Não íamos aguentar vê-la naquele estado. Optamos por ajudar outras pessoas. O que nos alivia é saber que vidas foram salvas e que ela cumpriu seu propósito nesta terra", relatou Isabela.

Despedida marcada pela emoção em Aparecida

O velório aconteceu nesta semana, em Aparecida, sob forte comoção de parentes, amigos e colegas de escola. A ausência da adolescente ainda é difícil de aceitar.

"Até agora não caiu minha ficha. Ontem fiquei procurando ela na escola", desabafou a irmã.

Além da saudade, a família espera que a Justiça esclareça as circunstâncias do acidente. "Eu sei que isso não vai trazer minha irmã de volta, mas pode evitar que aconteça com outra criança", afirmou Isabela.

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