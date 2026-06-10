A despedida de Maria Eduarda Rocha da Silva, de apenas 16 anos, foi marcada por uma mistura de dor, amor e solidariedade.

Conhecida pelos familiares e amigos como Duda, a adolescente teve os órgãos doados após sua morte e ajudou a salvar outras vidas, deixando um legado que vai muito além da tragédia que interrompeu sua vida.

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