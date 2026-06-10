A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) realizou uma fiscalização em 29 pontos de rodovias estaduais para vistoriar a emissão de fumaça preta gerada por veículos movidos a diesel. A operação ocorreu nesta terça-feira (9) e resultou na abordagem de 45.486 veículos, com a aplicação de 524 multas.

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O principal objetivo da ação foi identificar veículos que circulavam com emissões de poluentes acima do limite permitido ou com sistemas de controle adulterados. O total de autuações representou menos de 1,2% da frota inspecionada.