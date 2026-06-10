11 de junho de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Cetesb multa 524 veículos por fumaça preta nas rodovias paulistas

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Multa para emissão de poluentes em nível acima do permitido é de R$ 2.305,20
Multa para emissão de poluentes em nível acima do permitido é de R$ 2.305,20

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) realizou uma fiscalização em 29 pontos de rodovias estaduais para vistoriar a emissão de fumaça preta gerada por veículos movidos a diesel. A operação ocorreu nesta terça-feira (9) e resultou na abordagem de 45.486 veículos, com a aplicação de 524 multas.

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O principal objetivo da ação foi identificar veículos que circulavam com emissões de poluentes acima do limite permitido ou com sistemas de controle adulterados. O total de autuações representou menos de 1,2% da frota inspecionada.

Os proprietários flagrados cometendo irregularidades foram penalizados com uma multa no valor de R$ 2.305,20. No entanto, quem comprovar a realização da manutenção do veículo e a adequação aos limites legais poderá obter uma redução de 70% nesse valor.

Os poluentes presentes na fumaça preta dos motores a diesel agravam a qualidade do ar, principalmente durante o inverno, período em que as condições climáticas dificultam a dispersão das partículas.

A iniciativa marca o início da Operação Inverno 2026.

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