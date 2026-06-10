O Vale do Paraíba deve enfrentar uma sequência de dias com chuva antes da chegada oficial do inverno, prevista para 21 de junho. Institutos de meteorologia apontam uma mudança significativa no padrão climático do estado de São Paulo, com aumento da umidade, formação de nuvens carregadas e possibilidade de pancadas moderadas a fortes em diversas regiões.

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As previsões foram divulgadas pela MetSul Meteorologia e pela Climatempo, que indicam uma reta final de outono mais úmida do que o habitual para o mês de junho, período normalmente marcado pelo predomínio do tempo seco no Sudeste.