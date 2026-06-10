O Vale do Paraíba deve enfrentar uma sequência de dias com chuva antes da chegada oficial do inverno, prevista para 21 de junho. Institutos de meteorologia apontam uma mudança significativa no padrão climático do estado de São Paulo, com aumento da umidade, formação de nuvens carregadas e possibilidade de pancadas moderadas a fortes em diversas regiões.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As previsões foram divulgadas pela MetSul Meteorologia e pela Climatempo, que indicam uma reta final de outono mais úmida do que o habitual para o mês de junho, período normalmente marcado pelo predomínio do tempo seco no Sudeste.
Segundo a Climatempo, a instabilidade começa com a passagem de uma frente fria pela costa paulista, associada a áreas de baixa pressão atmosférica e ao deslocamento de um ciclone extratropical sobre o oceano.
A tendência é que o sistema ganhe força ao longo dos próximos dias, favorecendo a formação de nuvens carregadas e ampliando as condições para chuva em diferentes regiões do estado.
O avanço dessas instabilidades coloca o Vale do Paraíba entre as áreas que podem ser atingidas, incluindo municípios como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro e Queluz.
MetSul prevê acumulados elevados em SP
A MetSul Meteorologia destaca que o episódio de chuva deve atingir grande parte do Centro-Sul do Brasil, mas aponta São Paulo entre os estados com potencial para registrar os maiores volumes.
De acordo com o instituto, diversas localidades podem acumular mais de 50 milímetros de chuva, enquanto áreas isoladas podem alcançar ou até superar os 100 milímetros durante o período de instabilidade.
Embora ainda não exista uma previsão específica de acumulados para cada cidade do Vale do Paraíba, o cenário exige atenção devido ao avanço das frentes frias e ao corredor de umidade que deve atuar sobre o Sudeste.
Cenário é considerado atípico para o mês de junho
Especialistas da Climatempo ressaltam que junho costuma apresentar baixos índices de chuva em grande parte do estado de São Paulo. Por isso, uma sequência de dias com alta umidade, céu encoberto e precipitações frequentes representa uma condição incomum para esta época do ano.
A meteorologista Josélia Pegorim avalia que, em algumas regiões paulistas, o volume acumulado em poucos dias poderá se aproximar ou até ultrapassar a média histórica de chuva para todo o mês.
O inverno de 2026 começa oficialmente no dia 21 de junho, às 5h24, pelo horário de Brasília, e até lá a tendência é de um período mais úmido do que o padrão normalmente observado.
Agricultores e motoristas devem redobrar a atenção
Além dos impactos no trânsito, a previsão preocupa o setor agrícola. A ocorrência de chuva durante o período de colheita pode dificultar os trabalhos no campo, especialmente para produtores de café em São Paulo e no Sul de Minas Gerais, comprometendo a qualidade da produção.
Para os motoristas, o alerta é para possíveis alagamentos, redução da visibilidade e maior risco de acidentes, principalmente em rodovias, áreas de serra e regiões próximas a encostas.
As autoridades recomendam que a população acompanhe os boletins meteorológicos atualizados e evite atravessar áreas alagadas durante temporais. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Previsão exige acompanhamento diário
Os institutos de meteorologia destacam que a intensidade e a distribuição da chuva ainda podem sofrer alterações conforme o deslocamento da frente fria e das áreas de baixa pressão atmosférica.
Por isso, a recomendação é acompanhar as atualizações dos próximos dias, já que a chuva poderá ocorrer de forma irregular, com volumes mais expressivos em alguns municípios do Vale do Paraíba e períodos de melhora em outros.
Além da região, o cenário de instabilidade também deve atingir o litoral paulista, áreas do Sul de Minas Gerais e parte do estado do Rio de Janeiro, reforçando o alerta para uma reta final de outono marcada por condições meteorológicas atípicas.