A Polícia Militar apreendeu 23,4 quilos de drogas na comunidade do Banhado, em São José dos Campos, durante a Operação Impacto de Grande Envergadura realizada na terça-feira (9). Os entorpecentes estavam escondidos em uma garagem abandonada.

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Segundo a PM, equipes da Força Tática do 1º BPM/I realizavam patrulhamento na região central e no Banhado quando receberam uma denúncia informando sobre um imóvel utilizado por traficantes para armazenar entorpecentes.