A Polícia Militar apreendeu 23,4 quilos de drogas na comunidade do Banhado, em São José dos Campos, durante a Operação Impacto de Grande Envergadura realizada na terça-feira (9). Os entorpecentes estavam escondidos em uma garagem abandonada.
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Segundo a PM, equipes da Força Tática do 1º BPM/I realizavam patrulhamento na região central e no Banhado quando receberam uma denúncia informando sobre um imóvel utilizado por traficantes para armazenar entorpecentes.
De acordo com as informações, o local, situado na Rua da Linha, no fim da via, era conhecido por servir como ponto de apoio para o tráfico de drogas.
Os policiais seguiram até o endereço e realizaram uma varredura minuciosa. Durante a busca, encontraram uma garagem abandonada, construída com madeira compensada, cuja porta estava apenas encostada e com o cadeado aberto.
No interior do imóvel, os agentes localizaram uma carcaça de máquina de lavar. Dentro do equipamento havia uma sacola contendo diversos tijolos de maconha. Em outra bolsa, foram encontrados mais tabletes da droga e porções já fracionadas para comercialização.
Segundo o balanço da ocorrência, foram apreendidos 25 tijolos de maconha, sete porções de flor de maconha, um tijolo de haxixe e outros nove pedaços de maconha, totalizando 23,4 quilos da droga e 260 gramas de haxixe.
Todo o material foi recolhido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada e as drogas permaneceram apreendidas. Até o momento, a Polícia Militar não informou sobre a identificação ou prisão de suspeitos relacionados ao armazenamento dos entorpecentes.