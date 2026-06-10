11 de junho de 2026
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AERONAVE

Latam revela 1º E195-E2 da Embraer de pacote de US$ 2,1 bilhões

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Crédito: ASA/Latam
Revelação da primeira aeronave Embraer E2 da frota Latam na fábrica da Embraer
Revelação da primeira aeronave Embraer E2 da frota Latam na fábrica da Embraer

A Latam Airlines Brasil apresentou nesta terça-feira (9), no hangar da Embraer em São José dos Campos, as primeiras imagens oficiais de seu Embraer E195-E2. O jato faz parte de uma encomenda de 24 aeronaves avaliada em US$ 2,1 bilhões.

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A aeronave começará a fazer parte da frota da companhia a partir do quarto trimestre de 2026. Segundo a Latam, ela será estratégica para ampliar a conectividade do Brasil.

A apresentação do primeiro E195-E2 já pintado representa “um marco na parceria entre Latam e Embraer e um avanço no plano da companhia para expandir a capilaridade e a eficiência de sua malha aérea”, disse a empresa.

Segundo a companhia, o modelo permitirá ampliar frequências e horários de voos, desenvolver novos mercados e fortalecer a integração entre diferentes regiões do Brasil e dessas regiões com o mundo por meio dos principais hubs do grupo Latam.

"Estamos tornando nossa frota ainda mais versátil para explorar novos mercados, ampliar operações já existentes e calibrar a capacidade de chegar a ainda mais destinos de forma sustentável”, afirmou Jerome Cadier, CEO da Latam Brasil.

A incorporação do E195-E2 pela Latam inclui um pedido firme de 24 aeronaves, avaliado em aproximadamente US$ 2,1 bilhões (preço de tabela), além de 50 opções de compra. As entregas para a companhia terão início no último trimestre de 2026, e os primeiros destinos a serem operados pelo modelo serão anunciados em breve.

Contratação de pilotos

A Latam informou que a preparação para a entrada em operação do E195-E2 já está em andamento. Em abril, a empresa concluiu a contratação de mais de 50 pilotos e copilotos para sua primeira turma de tripulantes exclusiva para o modelo e iniciou o treinamento, em simuladores e voos supervisionados, dos pilotos que já atuam na companhia para habilitação técnica no E195-E2.

Em maio, a companhia criou no Brasil seu primeiro banco de talentos para copilotos interessados em operar a nova frota.

O projeto gráfico do E195-E2 da Latam exigiu adaptações inéditas na aplicação da marca da companhia aérea. Devido às características da fuselagem da aeronave, a Latam optou por ampliar a área de exposição de sua identidade visual, aumentando sua visibilidade e presença ao longo da fuselagem.

As escolhas relacionadas à pintura também consideraram critérios operacionais e ambientais. O uso predominante do branco segue o padrão adotado pela Latam por contribuir para menor absorção térmica, redução de peso e maior eficiência operacional durante toda a vida útil da aeronave.

A identidade visual também foi ampliada para áreas como os motores, reforçando a presença da marca em registros fotográficos frequentemente compartilhados pelos passageiros e fortalecendo sua associação à experiência de viagem.

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