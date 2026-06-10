A Latam Airlines Brasil apresentou nesta terça-feira (9), no hangar da Embraer em São José dos Campos, as primeiras imagens oficiais de seu Embraer E195-E2. O jato faz parte de uma encomenda de 24 aeronaves avaliada em US$ 2,1 bilhões.

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A aeronave começará a fazer parte da frota da companhia a partir do quarto trimestre de 2026. Segundo a Latam, ela será estratégica para ampliar a conectividade do Brasil.