Trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) se reúnem em assembleia para deliberar sobre o futuro das mobilizações iniciadas em abril de 2026. O encontro acontece a partir das 7h desta quarta-feira (10), em frente à empresa, após a segunda audiência, realizada na terça-feira (9), não resultar em conciliação. A votação decidirá entre o encerramento e a prorrogação do estado de greve e a retomada das paralisações.

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A greve havia sido iniciada em 13 de abril e suspensa após 10 dias, fruto de uma negociação no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), em Campinas.