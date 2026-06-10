A Polícia Civil prendeu a esposa do homem investigado por um homicídio seguido de ocultação de cadáver. A detenção ocorreu durante o andamento das investigações, que buscam esclarecer a participação de todos os envolvidos no caso.
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A prisão foi realizada na sexta-feira (29) por agentes da Delegacia de Polícia de Amparo, no interior de São Paulo. Até o momento, a Polícia Civil não informou oficialmente quais elementos levaram à detenção da mulher nem qual teria sido sua participação nos fatos.
O crime veio à tona após o principal suspeito procurar a Polícia Militar no dia seguinte ao ocorrido para confessar o homicídio. Em depoimento, ele afirmou ter agido depois de ouvir pedidos de socorro da companheira, que, segundo sua versão, teria sido alvo de uma tentativa de abuso sexual praticada pela vítima, identificada como primo da mulher.
Conforme a investigação, após matar o homem com golpes de faca, o suspeito teria esquartejado o corpo e descartado os restos mortais em diferentes pontos da cidade.
Durante entrevista coletiva concedida dias após a confissão, o delegado responsável pelo caso informou que a investigação apontou circunstâncias que chamaram a atenção pela forma como o crime foi executado.
O homem apontado como autor do homicídio permanece preso preventivamente. As investigações continuam para esclarecer a dinâmica do crime e a eventual participação de outras pessoas.