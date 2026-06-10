A Polícia Civil prendeu a esposa do homem investigado por um homicídio seguido de ocultação de cadáver. A detenção ocorreu durante o andamento das investigações, que buscam esclarecer a participação de todos os envolvidos no caso.

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A prisão foi realizada na sexta-feira (29) por agentes da Delegacia de Polícia de Amparo, no interior de São Paulo. Até o momento, a Polícia Civil não informou oficialmente quais elementos levaram à detenção da mulher nem qual teria sido sua participação nos fatos.