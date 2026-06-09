A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito sobre a morte do empresário Cristiano Barbosa da Silva, de 50 anos, e apontou que o crime foi planejado por pessoas próximas à vítima. Segundo as investigações, a motivação teria sido financeira, envolvendo o roubo de dinheiro e o interesse em um seguro de vida no valor de R$ 200 mil.

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Cristiano era proprietário de uma hamburgueria e desapareceu na madrugada de 20 de abril. O corpo foi localizado em 15 de maio, com sinais de asfixia, em uma área da Estrada do Gaia, em Sabará.