O cirurgião-dentista Fernando Augusto Casagrande, de 49 anos, morreu no domingo (7) após complicações registradas depois de uma colonoscopia realizada recentemente. A morte foi confirmada no fim da tarde, após o agravamento de seu estado de saúde.

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Fernando era conhecido por sua atuação profissional em Concórdia, município onde morava e trabalhava. Após apresentar complicações decorrentes do procedimento médico, ele foi transferido para um hospital em Chapecó, onde permaneceu em tratamento.