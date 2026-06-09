O cirurgião-dentista Fernando Augusto Casagrande, de 49 anos, morreu no domingo (7) após complicações registradas depois de uma colonoscopia realizada recentemente. A morte foi confirmada no fim da tarde, após o agravamento de seu estado de saúde.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Fernando era conhecido por sua atuação profissional em Concórdia, município onde morava e trabalhava. Após apresentar complicações decorrentes do procedimento médico, ele foi transferido para um hospital em Chapecó, onde permaneceu em tratamento.
O velório foi realizado em Concórdia. Já a cremação ocorreu na tarde de segunda-feira (8), em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
O dentista deixa a esposa, Fabíola Stringhini Casagrande, e duas filhas, Beatriz e Laís.
Em nota de pesar, o Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina (CRO-SC) lamentou a morte do profissional. A entidade manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão. Fernando atuava na área odontológica e era reconhecido por pacientes e profissionais do setor na região onde exercia suas atividades.