O empresário Ranyer Wilson Barbosa de Bessa, de 37 anos, morreu no domingo (8) após complicações causadas por um câncer cerebral. Ele enfrentava a doença há quatro anos e faleceu em casa, segundo informações da família.

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Conhecido por sua atuação no setor de móveis planejados, Ranyer era morador de Anápolis, em Goiás. Familiares informaram que ele foi diagnosticado com glioblastoma grau 4, um tipo de tumor cerebral.