O empresário Ranyer Wilson Barbosa de Bessa, de 37 anos, morreu no domingo (8) após complicações causadas por um câncer cerebral. Ele enfrentava a doença há quatro anos e faleceu em casa, segundo informações da família.
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Conhecido por sua atuação no setor de móveis planejados, Ranyer era morador de Anápolis, em Goiás. Familiares informaram que ele foi diagnosticado com glioblastoma grau 4, um tipo de tumor cerebral.
Durante o período de tratamento, o empresário passou por acompanhamento médico e enfrentou os desafios impostos pela doença. Casado e sem filhos, ele recebeu apoio de familiares e amigos ao longo da luta contra o câncer.
De acordo com parentes, Ranyer era uma pessoa querida no meio profissional e entre os amigos. Eles destacaram que ele procurou manter a rotina e o convívio com as pessoas próximas durante o tratamento.
A morte do empresário gerou manifestações de pesar entre familiares, amigos e pessoas que acompanharam sua trajetória pessoal e profissional na cidade.