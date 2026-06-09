A Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de envolvimento em um roubo contra um turista em Ubatuba, no Litoral Norte. A ação foi realizada pelo Setor de Investigações da Delegacia de Polícia de Ubatuba.

O crime ocorreu no dia 20 de maio, contra um turista que estava hospedado em uma pousada no bairro Itaguá, uma das regiões mais movimentadas da cidade.

Após o registro da ocorrência, os policiais civis iniciaram as investigações para identificar os possíveis envolvidos. Durante as diligências, os investigadores reuniram informações que levaram aos dois suspeitos, de 23 e 26 anos.