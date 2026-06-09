10 de junho de 2026
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PRISÃO

Polícia prende dois suspeitos de roubo contra turista em Ubatuba

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi preso
Homem foi preso

A Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de envolvimento em um roubo contra um turista em Ubatuba, no Litoral Norte. A ação foi realizada pelo Setor de Investigações da Delegacia de Polícia de Ubatuba.

O crime ocorreu no dia 20 de maio, contra um turista que estava hospedado em uma pousada no bairro Itaguá, uma das regiões mais movimentadas da cidade.

Após o registro da ocorrência, os policiais civis iniciaram as investigações para identificar os possíveis envolvidos. Durante as diligências, os investigadores reuniram informações que levaram aos dois suspeitos, de 23 e 26 anos.

A operação contou com a participação de seis policiais civis e duas viaturas. Os dois homens foram localizados e presos nesta terça-feira (9).

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para esclarecer completamente os fatos e apurar se outras pessoas participaram do crime.

Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.

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