A Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de envolvimento em um roubo contra um turista em Ubatuba, no Litoral Norte. A ação foi realizada pelo Setor de Investigações da Delegacia de Polícia de Ubatuba.
O crime ocorreu no dia 20 de maio, contra um turista que estava hospedado em uma pousada no bairro Itaguá, uma das regiões mais movimentadas da cidade.
Após o registro da ocorrência, os policiais civis iniciaram as investigações para identificar os possíveis envolvidos. Durante as diligências, os investigadores reuniram informações que levaram aos dois suspeitos, de 23 e 26 anos.
A operação contou com a participação de seis policiais civis e duas viaturas. Os dois homens foram localizados e presos nesta terça-feira (9).
Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para esclarecer completamente os fatos e apurar se outras pessoas participaram do crime.
Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.