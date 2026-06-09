Um empresário do ramo de bebidas foi morto a tiros dentro da própria residência na madrugada desta segunda-feira (8). Durante a ação criminosa, a esposa da vítima também foi rendida, levada pelos suspeitos e abandonada horas depois em outro município. O caso é investigado pelas autoridades.
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O crime aconteceu em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a movimentação dos criminosos momentos antes da execução.
As gravações mostram o casal chegando em casa em um carro preto. Logo após a entrada do veículo na garagem, um automóvel branco estaciona em frente ao imóvel. Em seguida, dois homens encapuzados descem do carro e invadem a residência.
Segundo a Polícia Militar de Goiás, equipes foram acionadas inicialmente para atender uma ocorrência de homicídio. No local, os policiais encontraram o comerciante Cláudio Feitosa do Nascimento, de 54 anos, caído em meio a uma poça de sangue e já sem sinais vitais.
A companheira da vítima foi localizada posteriormente em Valparaíso de Goiás. Ela recebeu ajuda de um morador da região e foi acolhida por policiais após ter sido abandonada pelos autores do crime em uma área de mata.
Em depoimento aos militares, a mulher relatou que havia acabado de retornar para casa com o marido quando os suspeitos invadiram o imóvel por volta da 1h. De acordo com o relato, houve uma rápida conversa entre os envolvidos antes de os criminosos efetuarem diversos disparos contra o empresário.
Ainda segundo a testemunha, os autores afirmaram que estariam no local para cobrar uma suposta dívida atribuída ao comerciante. Eles teriam dito que foram enviados para realizar essa cobrança, versão que agora será apurada pelas forças de segurança.
A Polícia Civil deverá utilizar as imagens das câmeras de monitoramento e os depoimentos colhidos durante a investigação para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer a motivação do assassinato.