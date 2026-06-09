Um empresário do ramo de bebidas foi morto a tiros dentro da própria residência na madrugada desta segunda-feira (8). Durante a ação criminosa, a esposa da vítima também foi rendida, levada pelos suspeitos e abandonada horas depois em outro município. O caso é investigado pelas autoridades.

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O crime aconteceu em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a movimentação dos criminosos momentos antes da execução.