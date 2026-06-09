Campos do Jordão voltou a registrar temperaturas baixas nos últimos dias e apareceu entre os municípios mais frios do Brasil, segundo levantamento do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na segunda-feira (8), a cidade da Serra da Mantiqueira marcou 2,8°C, ficando com a terceira menor temperatura registrada no país naquele dia. O município ficou atrás apenas de Monte Verde (MG), com 1,4°C, e Maria da Fé (MG), com 2,1°C.

O frio também foi intenso em outras regiões de altitude. Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, registrou 3,9°C na estação de Salinas, enquanto Paty do Alferes, também no estado fluminense, marcou 4,9°C.