10 de junho de 2026
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FRIO

Campos do Jordão aparece entre as cidades mais frias do Brasil

Por Leandro Vaz | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Leandro Vaz
Campos do Jordão
Campos do Jordão

Campos do Jordão voltou a registrar temperaturas baixas nos últimos dias e apareceu entre os municípios mais frios do Brasil, segundo levantamento do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na segunda-feira (8), a cidade da Serra da Mantiqueira marcou 2,8°C, ficando com a terceira menor temperatura registrada no país naquele dia. O município ficou atrás apenas de Monte Verde (MG), com 1,4°C, e Maria da Fé (MG), com 2,1°C.

O frio também foi intenso em outras regiões de altitude. Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, registrou 3,9°C na estação de Salinas, enquanto Paty do Alferes, também no estado fluminense, marcou 4,9°C.

As baixas temperaturas ocorreram poucos dias antes do início oficial do inverno, previsto para 20 de junho. Mesmo antes da chegada da estação, o cenário já é típico dos meses mais frios do ano, especialmente em áreas serranas e de maior altitude, como Campos do Jordão.

A tendência é que o frio continue chamando atenção nas madrugadas e primeiras horas da manhã, principalmente nas cidades da Mantiqueira, onde as temperaturas costumam cair com mais intensidade nesta época do ano.

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