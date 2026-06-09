Professores do Vale do Paraíba podem se inscrever na 28ª edição do Prêmio Educador Nota 10, a maior e mais importante honraria de reconhecimento da educação básica no Brasil. O prazo para as inscrições termina na próxima sexta-feira (12).

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Realizado pelo Instituto Somos, o Ministério da Cultura e o Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, a premiação reconhece o protagonismo de profissionais de escolas públicas e privadas que contribuem para a transformação da educação.