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INSCRIÇÕES ABERTAS

Professores do Vale podem se inscrever no Prêmio Educador Nota 10

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Edição de 2025 do Prêmio Educador Nota 10
Edição de 2025 do Prêmio Educador Nota 10

Professores do Vale do Paraíba podem se inscrever na 28ª edição do Prêmio Educador Nota 10, a maior e mais importante honraria de reconhecimento da educação básica no Brasil. O prazo para as inscrições termina na próxima sexta-feira (12).

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Realizado pelo Instituto Somos, o Ministério da Cultura e o Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, a premiação reconhece o protagonismo de profissionais de escolas públicas e privadas que contribuem para a transformação da educação.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site oficial da premiação (clique aqui).   

Neste ano, o Prêmio Educador Nota 10 conta com a criação da categoria Gestor Escolar, que passa a valorizar os diretores e vice-diretores dentro das escolas, destacando o papel estratégico que eles possuem na construção de ambientes de aprendizagem mais eficazes, inclusivos e inovadores. 

Em quase três décadas de história, o prêmio se firmou como um espaço de destaque para iniciativas educacionais transformadoras.

“Já ultrapassamos 90 mil ações inscritas e 288 educadores reconhecidos, com mais de R$ 3 milhões distribuídos em premiações. Agora, a iniciativa amplia seu alcance ao valorizar também a atuação fundamental dos gestores”, afirma Guilherme Mélega, presidente do Instituto Somos.

A edição deste ano conta com o patrocínio da Cogna e de suas marcas educacionais. O prêmio também reúne o apoio institucional de organizações de referência no campo da educação e da cultura, como o Centro Lemann de Liderança pela Equidade na Educação, a Pinacoteca de São Paulo, museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, a Nova Escola, o Ensina Brasil e o Instituto Rodrigo Mendes.

A iniciativa conta ainda com a promoção do Instituto Bandeirantes e do Grupo Bandeirantes de Comunicação, além de auditoria realizada pela BDO Brasil. Desde 2018, é a única premiação brasileira associada ao Global Teacher Prize, iniciativa global da Varkey Foundation voltada ao reconhecimento de educadores.

Categoria Gestores Escolares

Para participar, diretores e vice-diretores devem inscrever projetos realizados em 2025, na temática Gestão da Aprendizagem, que evidenciem sua liderança pedagógica na organização e na melhoria da aprendizagem. Serão premiados os três melhores projetos e o indicado a primeiro lugar, será eleito o Gestor do Ano.

Os participantes deverão apresentar iniciativas que demonstrem impacto concreto, a partir de ações como: planejamento e organização do trabalho pedagógico; formação continuada dos profissionais da educação; avaliação e monitoramento da aprendizagem; articulação com a comunidade e redes de apoio e inclusão e equidade. 

Professores e coordenadores

Além da novidade anunciada, o Prêmio segue reconhecendo os professores e os coordenadores com projetos pedagógicos alinhados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.

Serão premiados os três melhores projetos em cada um dos três eixos temáticos: Direitos Humanos, Inovação e Tecnologia e Sustentabilidade. Entre os três primeiros colocados de cada eixo, será eleito o Educador do Ano. 

Poderão ser inscritos projetos desenvolvidos em 2025 por professores, coordenadores e diretores escolares ou pedagógicos, de escolas da Educação Infantil ao Ensino Médio, inclusive EJA (Educação de Jovens e Adultos). A seleção acontecerá em etapas, com triagem inicial, avaliação de um Comitê Técnico Pedagógico e da Banca de Jurados, que definirá os vencedores.

Cerimônia final e premiação

Os finalistas serão reconhecidos em cerimônia de premiação, a ser realizada em São Paulo. Na ocasião, também serão anunciadas as colocações dos finalistas, além dos grandes vencedores: o Educador e o Gestor do Ano. Estes receberão uma doação para a escola envolvida no projeto no valor de R$ 25 mil (que pode ou não ser atribuído em produtos e/ou serviços), além dos prêmios de sua categoria.

Os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada categoria receberão, respectivamente, a premiação em dinheiro nos valores de R$ 25 mil, R$ 20 mil e R$ 15 mil. Os vencedores também serão contemplados com bolsa de pós-graduação no Singularidades, acesso à PROFS – plataforma online de formação continuada para educadores – e à Redação Nota 1000 – solução digital de correção de redações para implementação em suas escolas. 

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