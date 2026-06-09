Professores do Vale do Paraíba podem se inscrever na 28ª edição do Prêmio Educador Nota 10, a maior e mais importante honraria de reconhecimento da educação básica no Brasil. O prazo para as inscrições termina na próxima sexta-feira (12).
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Realizado pelo Instituto Somos, o Ministério da Cultura e o Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, a premiação reconhece o protagonismo de profissionais de escolas públicas e privadas que contribuem para a transformação da educação.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site oficial da premiação (clique aqui).
Neste ano, o Prêmio Educador Nota 10 conta com a criação da categoria Gestor Escolar, que passa a valorizar os diretores e vice-diretores dentro das escolas, destacando o papel estratégico que eles possuem na construção de ambientes de aprendizagem mais eficazes, inclusivos e inovadores.
Em quase três décadas de história, o prêmio se firmou como um espaço de destaque para iniciativas educacionais transformadoras.
“Já ultrapassamos 90 mil ações inscritas e 288 educadores reconhecidos, com mais de R$ 3 milhões distribuídos em premiações. Agora, a iniciativa amplia seu alcance ao valorizar também a atuação fundamental dos gestores”, afirma Guilherme Mélega, presidente do Instituto Somos.
A edição deste ano conta com o patrocínio da Cogna e de suas marcas educacionais. O prêmio também reúne o apoio institucional de organizações de referência no campo da educação e da cultura, como o Centro Lemann de Liderança pela Equidade na Educação, a Pinacoteca de São Paulo, museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, a Nova Escola, o Ensina Brasil e o Instituto Rodrigo Mendes.
A iniciativa conta ainda com a promoção do Instituto Bandeirantes e do Grupo Bandeirantes de Comunicação, além de auditoria realizada pela BDO Brasil. Desde 2018, é a única premiação brasileira associada ao Global Teacher Prize, iniciativa global da Varkey Foundation voltada ao reconhecimento de educadores.
Categoria Gestores Escolares
Para participar, diretores e vice-diretores devem inscrever projetos realizados em 2025, na temática Gestão da Aprendizagem, que evidenciem sua liderança pedagógica na organização e na melhoria da aprendizagem. Serão premiados os três melhores projetos e o indicado a primeiro lugar, será eleito o Gestor do Ano.
Os participantes deverão apresentar iniciativas que demonstrem impacto concreto, a partir de ações como: planejamento e organização do trabalho pedagógico; formação continuada dos profissionais da educação; avaliação e monitoramento da aprendizagem; articulação com a comunidade e redes de apoio e inclusão e equidade.
Professores e coordenadores
Além da novidade anunciada, o Prêmio segue reconhecendo os professores e os coordenadores com projetos pedagógicos alinhados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.
Serão premiados os três melhores projetos em cada um dos três eixos temáticos: Direitos Humanos, Inovação e Tecnologia e Sustentabilidade. Entre os três primeiros colocados de cada eixo, será eleito o Educador do Ano.
Poderão ser inscritos projetos desenvolvidos em 2025 por professores, coordenadores e diretores escolares ou pedagógicos, de escolas da Educação Infantil ao Ensino Médio, inclusive EJA (Educação de Jovens e Adultos). A seleção acontecerá em etapas, com triagem inicial, avaliação de um Comitê Técnico Pedagógico e da Banca de Jurados, que definirá os vencedores.
Cerimônia final e premiação
Os finalistas serão reconhecidos em cerimônia de premiação, a ser realizada em São Paulo. Na ocasião, também serão anunciadas as colocações dos finalistas, além dos grandes vencedores: o Educador e o Gestor do Ano. Estes receberão uma doação para a escola envolvida no projeto no valor de R$ 25 mil (que pode ou não ser atribuído em produtos e/ou serviços), além dos prêmios de sua categoria.
Os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada categoria receberão, respectivamente, a premiação em dinheiro nos valores de R$ 25 mil, R$ 20 mil e R$ 15 mil. Os vencedores também serão contemplados com bolsa de pós-graduação no Singularidades, acesso à PROFS – plataforma online de formação continuada para educadores – e à Redação Nota 1000 – solução digital de correção de redações para implementação em suas escolas.