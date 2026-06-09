Dois homens foram presos nesta terça-feira (9), pela Polícia Civil, suspeitos de assaltar um turista em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O investigado foi preso por equipes do Setor de Investigações da Delegacia de Polícia do município. O crime ocorreu em 20 de maio.

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Segundo a polícia, os suspeitos, de 23 e 26 anos, foram identificados após o início das investigações e a obtenção de elementos que indicaram o envolvimento da dupla no crime.