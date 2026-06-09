Dois homens foram presos nesta terça-feira (9), pela Polícia Civil, suspeitos de assaltar um turista em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O investigado foi preso por equipes do Setor de Investigações da Delegacia de Polícia do município. O crime ocorreu em 20 de maio.
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Segundo a polícia, os suspeitos, de 23 e 26 anos, foram identificados após o início das investigações e a obtenção de elementos que indicaram o envolvimento da dupla no crime.
O assalto aconteceu no bairro Itaguá, em frente ao hotel onde a vítima estava hospedada. O turista, um pecuarista do estado de Goiás, foi abordado por dois criminosos armados. Ambos usavam capacete e fugiram do local após roubar os pertences da vítima.
De acordo com a Polícia Civil, os assaltantes levaram joias de alto valor, incluindo corrente, pulseira, anel e aliança de ouro, além de um relógio e um telefone celular. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 130 mil.
Os suspeitos presos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer os detalhes do caso e apurar a possível participação de outros envolvidos no roubo.