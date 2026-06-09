Uma ação com 50 voluntários recolheu 190 kg de lixo da Praia do Aruan, em Caraguatatuba. A iniciativa fez parte das atividades programadas para o Mês do Meio Ambiente no município.
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Entre o material recolhido na faixa de areia e na área de vegetação de restinga, estavam garrafas pet, peças de vestuário, plásticos diversos, 50 kg de madeira, além de 300 bitucas de cigarro.
O movimento foi promovido pelo grupo Maré Sustentável e pela equipe de futebol americano Caraguá Ghostship, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Caraguatatuba, Guardiões da Costeira, Sabesp e Instituto Surfé.
Mês do Meio Ambiente
Outras atividades estão programadas ao longo do mês, de acordo com a Prefeitura. Confira a agenda:
10 de junho (quarta-feira): A programação para a comunidade escolar começa às 10h na ETEC de Caraguatatuba com uma palestra sobre a recuperação do Jundu. Às 14h, as atividades continuam no Parque Natural Municipal do Juqueriquerê com o plantio de mudas e o Cine Tela Verde.
16 de junho (terça-feira): Às 8h, a comunidade escolar se reúne para o plantio de Jundu na Praia do Indaiá, no trecho localizado entre os quiosques 28 e 29.
24 de junho (quarta-feira): Uma ação de limpeza de praia será realizada a partir das 8h na Praia do Massaguaçu, em frente ao Quiosque Ninho da Coruja, também voltada para a comunidade escolar.
28 de junho (domingo): O Parque Natural Municipal do Juqueriquerê recebe o evento "Navegar Experience", das 9h às 16h.