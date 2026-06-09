Uma ação com 50 voluntários recolheu 190 kg de lixo da Praia do Aruan, em Caraguatatuba. A iniciativa fez parte das atividades programadas para o Mês do Meio Ambiente no município.

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Entre o material recolhido na faixa de areia e na área de vegetação de restinga, estavam garrafas pet, peças de vestuário, plásticos diversos, 50 kg de madeira, além de 300 bitucas de cigarro.