10 de junho de 2026
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ACIDENTE

Idoso fica ferido após bondinho residencial despencar em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Operação de resgate do homem durou 1h30 em Ilhabela
Operação de resgate do homem durou 1h30 em Ilhabela

Um homem de 63 anos ficou ferido após sofrer um grave acidente com um bondinho residencial na rua Sergipe, no bairro Piúva, em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo. O caso ocorreu na segunda-feira (8).

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O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em uma operação considerada de alta complexidade.

De acordo com as equipes de emergência, o sistema de transporte vertical particular, utilizado para ligar a residência do morador à costeira, sofreu uma falha e despencou. Segundo relatos, o equipamento chegou a dar duas voltas antes de ficar retido. Apesar da gravidade do acidente, a vítima não ficou presa na estrutura.

Mesmo lesionado, o próprio idoso conseguiu entrar em contato por telefone com um agente da Defesa Civil, que acionou imediatamente as equipes de socorro.

Local do resgate é de difícil acesso

O local apresentava grande dificuldade de acesso, com relevo acidentado e escadarias extremamente estreitas, cenário agravado pela condição de obesidade da vítima. Durante aproximadamente uma hora e meia, bombeiros, agentes da Defesa Civil e profissionais do Samu realizaram um trabalho conjunto para estabilizar o paciente e garantir sua retirada com segurança.

Para a operação, foram utilizados equipamentos específicos, como prancha rígida, maca cesto e dispositivo de imobilização KED. Também foi necessária a realização de técnicas de ancoragem e amarração da maca para permitir a descida segura pelas escadas até o ponto de atendimento.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Ilhabela, Lucas Oliveira, acompanhou a ocorrência e destacou a dificuldade do resgate. Segundo ele, a atuação integrada das equipes foi fundamental para o sucesso da operação e para garantir que a vítima recebesse atendimento médico rapidamente.

Após ser retirado do local, o idoso foi encaminhado ao Hospital Municipal Mário Covas, onde permaneceu sob cuidados médicos. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as causas da falha no bondinho residencial.

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