Um homem de 63 anos ficou ferido após sofrer um grave acidente com um bondinho residencial na rua Sergipe, no bairro Piúva, em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo. O caso ocorreu na segunda-feira (8).
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O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em uma operação considerada de alta complexidade.
De acordo com as equipes de emergência, o sistema de transporte vertical particular, utilizado para ligar a residência do morador à costeira, sofreu uma falha e despencou. Segundo relatos, o equipamento chegou a dar duas voltas antes de ficar retido. Apesar da gravidade do acidente, a vítima não ficou presa na estrutura.
Mesmo lesionado, o próprio idoso conseguiu entrar em contato por telefone com um agente da Defesa Civil, que acionou imediatamente as equipes de socorro.
Local do resgate é de difícil acesso
O local apresentava grande dificuldade de acesso, com relevo acidentado e escadarias extremamente estreitas, cenário agravado pela condição de obesidade da vítima. Durante aproximadamente uma hora e meia, bombeiros, agentes da Defesa Civil e profissionais do Samu realizaram um trabalho conjunto para estabilizar o paciente e garantir sua retirada com segurança.
Para a operação, foram utilizados equipamentos específicos, como prancha rígida, maca cesto e dispositivo de imobilização KED. Também foi necessária a realização de técnicas de ancoragem e amarração da maca para permitir a descida segura pelas escadas até o ponto de atendimento.
O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Ilhabela, Lucas Oliveira, acompanhou a ocorrência e destacou a dificuldade do resgate. Segundo ele, a atuação integrada das equipes foi fundamental para o sucesso da operação e para garantir que a vítima recebesse atendimento médico rapidamente.
Após ser retirado do local, o idoso foi encaminhado ao Hospital Municipal Mário Covas, onde permaneceu sob cuidados médicos. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as causas da falha no bondinho residencial.