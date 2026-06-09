Um homem de 63 anos ficou ferido após sofrer um grave acidente com um bondinho residencial na rua Sergipe, no bairro Piúva, em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo. O caso ocorreu na segunda-feira (8).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em uma operação considerada de alta complexidade.