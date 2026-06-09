O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que o governo brasileiro negocia com a Saab a possível criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento ligado ao programa Gripen no Brasil. A estrutura deve ser instalada em São José dos Campos.
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A declaração foi feita em Linköping, na Suécia, na última terça-feira (2), após a apresentação do primeiro caça Gripen F de dois lugares produzido para a FAB (Força Aérea Brasileira).
“Estamos aqui tentando levar um centro de tecnologia da Saab para o Brasil”, disse Múcio a jornalistas. Ele conformou que a estrutura seria instalada em São José dos Campos.
Após o CEO da Saab, Micael Johansson, reconhecer as conversas durante coletiva, a empresa divulgou nota sobre o assunto.
“As tratativas entre a Saab e a FAB serão conduzidas no âmbito do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica), órgão de Direção Setorial do Comando da Aeronáutica que tem por finalidade a condução das Ações de Ciência, Tecnologia e Inovação”, afirmou a fabricante sueca.
Centro vai ampliar cooperação tecnológica
O eventual centro ampliaria a cooperação tecnológica iniciada no contrato de aquisição dos caças F-39 Gripen pela FAB. O acordo original prevê 36 aeronaves, sendo 28 Gripen E de um assento e oito Gripen F bipostos.
Parte do programa já ocorre no Brasil, com montagem de aeronaves na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP). O primeiro Gripen E montado no país foi entregue em março.
O Gripen F apresentado na última terça-feira foi fabricado em Linköping. A versão biposto foi desenvolvida a partir de um requisito brasileiro e deve ser entregue à FAB nos próximos meses.
O Brasil tem sido citado em possíveis acordos de venda do Gripen para países como Colômbia e Ucrânia, mas até agora não houve qualquer confirmação sobre o papel das instalações no país nesses contratos.
* Com informações do site Airway