O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que o governo brasileiro negocia com a Saab a possível criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento ligado ao programa Gripen no Brasil. A estrutura deve ser instalada em São José dos Campos.

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A declaração foi feita em Linköping, na Suécia, na última terça-feira (2), após a apresentação do primeiro caça Gripen F de dois lugares produzido para a FAB (Força Aérea Brasileira).