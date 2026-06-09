Marido da estudante, Abimael divulgou um apelo emocionado nas redes sociais, pedindo ajuda para localizar sua esposa.

A estudante de Direito Thaís Alves de Azevedo, de 32 anos, está desaparecida desde a manhã de segunda-feira (8), em São José dos Campos. Moradora do bairro Campos de São José, ela foi vista pela última vez na região central da cidade, onde realiza um estágio.

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Ela deixou o local dizendo que não se sentia bem e não retornou.

Quem tiver qualquer pista ou informação que possa levar ao paradeiro dela, entre em contato direto com o esposo, Abimael, pelo WhatsApp (12) 99122-3287, ou acione as autoridades imediatamente pelo 190.