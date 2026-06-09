10 de junho de 2026
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DESAPARECIMENTO

VÍDEO: Marido de aluna de Direito desaparecida em SJC pede ajuda

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Thais está desaparecida desde segunda-feira (8)
Thais está desaparecida desde segunda-feira (8)

A estudante de Direito Thaís Alves de Azevedo, de 32 anos, está desaparecida desde a manhã de segunda-feira (8), em São José dos Campos. Moradora do bairro Campos de São José, ela foi vista pela última vez na região central da cidade, onde realiza um estágio.

Marido da estudante, Abimael divulgou um apelo emocionado nas redes sociais, pedindo ajuda para localizar sua esposa.

VEJA O VÍDEO

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Ela deixou o local dizendo que não se sentia bem e não retornou.

Quem tiver qualquer pista ou informação que possa levar ao paradeiro dela, entre em contato direto com o esposo, Abimael, pelo WhatsApp (12) 99122-3287, ou acione as autoridades imediatamente pelo 190.

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