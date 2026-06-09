Um homem morreu e outro ficou ferido após uma colisão entre dois caminhões na noite desta segunda-feira (8), na Via Dutra, em Queluz, no Vale do Paraíba. O acidente ocorreu no km 5,7 da pista e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), perícia e serviços de resgate.
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De acordo com informações registradas pela Polícia Civil, a ocorrência foi atendida por agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) por volta das 23h40.
Segundo o boletim de ocorrência, um caminhão estava parado no acostamento devido a uma pane elétrica quando foi atingido na traseira por outro veículo de carga.
No caminhão que provocou a colisão estavam um motorista e o passageiro José Vanderlei Dantas. Com o impacto, José Vanderlei morreu ainda no local do acidente.
Já o motorista sofreu ferimentos considerados leves e foi socorrido para o Pronto-Socorro de Cruzeiro. O condutor do caminhão que estava parado não sofreu lesões.
A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia técnica no local e apurar as circunstâncias da batida. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Queluz como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
As causas do acidente serão investigadas.