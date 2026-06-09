A estudante de Direito Thaís Alves de Azevedo, de 32 anos, está desaparecida desde a manhã de segunda-feira (8), em São José dos Campos. Moradora do bairro Campos de São José, ela foi vista pela última vez na região central da cidade, onde realiza um estágio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo relatos de seu esposo, Abimael, ele a levou até o local de trabalho, na Rua Quinze de Novembro, por volta das 8h.