10 de junho de 2026
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Onde está Thais? Estudante de Direito está desaparecida em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Thaís Alves de Azevedo, de 32 anos, está desaparecida desde a manhã de segunda-feira (8)
Thaís Alves de Azevedo, de 32 anos, está desaparecida desde a manhã de segunda-feira (8)

A estudante de Direito Thaís Alves de Azevedo, de 32 anos, está desaparecida desde a manhã de segunda-feira (8), em São José dos Campos. Moradora do bairro Campos de São José, ela foi vista pela última vez na região central da cidade, onde realiza um estágio.

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Segundo relatos de seu esposo, Abimael, ele a levou até o local de trabalho, na Rua Quinze de Novembro, por volta das 8h.

Ao retornar para buscá-la às 13h, Thaís já não estava mais lá. Colegas de trabalho informaram que, por volta das 10h, a estudante se queixou de um mal-estar, disse que sairia para "tomar um ar" e não retornou.

A família demonstra extrema preocupação, pois Thaís enfrenta questões de saúde mental e faz tratamento contínuo. Ela está sem tomar a medicação controlada desde o último final de semana.

Características físicas e tatuagens

Thaís é morena, tem olhos puxados e possui três tatuagens que podem ajudar em sua identificação: uma flor na região do peito, um coração com a letra A no pulso esquerdo e uma câmera fotográfica com um coração no ombro esquerdo.

Como ajudar

Caso tenha visto Thaís ou saiba de algo que possa levar ao seu paradeiro, entre em contato com o esposo Abimael pelo WhatsApp (12) 99122-3287 ou acione as autoridades pelo 190.

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