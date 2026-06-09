A Receita Federal abriu um novo leilão eletrônico com mercadorias apreendidas avaliadas em mais de R$ 2,4 milhões.

O certame traz oportunidades para aquisição de aparelhos eletrônicos, utilitários e veículos com preços competitivos, como, por exemplo, unidades do relógio inteligente Xiaomi Redmi Watch 5 Active com lance mínimo a partir de apenas R$ 60. Um dos lotes pode ser visitado em Taubaté.

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