A Receita Federal abriu um novo leilão eletrônico com mercadorias apreendidas avaliadas em mais de R$ 2,4 milhões.
O certame traz oportunidades para aquisição de aparelhos eletrônicos, utilitários e veículos com preços competitivos, como, por exemplo, unidades do relógio inteligente Xiaomi Redmi Watch 5 Active com lance mínimo a partir de apenas R$ 60. Um dos lotes pode ser visitado em Taubaté.
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Itens
O certame apresenta uma grande variedade de aparelhos eletrônicos e produtos de alta demanda comercial. No Lote 12, por exemplo, estão reunidos aspiradores de pó robôs inteligentes da Xiaomi (Robot Vacuum S10+), projetores de imagem Wanbo e kits de ferramentas, com avaliação total de R$ 34.077,30.
Para quem busca componentes de informática, o Lote 1 oferece mini CPUs da Dell, monitores gamers Samsung Odyssey G5 e placas-mãe ASUS.
O leilão também traz opções para o setor automotivo, como um Toyota Corolla Runx, avaliado em R$ 13.414,06, com lance mínimo de R$ 3.500. Há também um Toyota Premio, avaliado em R$ 41.981,64, com lance inicial de R$ 10.500.
Pessoas jurídicas terão ainda acesso a lotes de brinquedos colecionáveis com 126 mil unidades de bonecos The Hangrees, avaliados em R$ 503.551,68 (lance mínimo de R$ 29.060), e milhares de mochilas urbanas e táticas, avaliadas em R$ 599.074,31.
Como participar
As propostas de valor devem ser encaminhadas online por meio do Sistema de Leilão Eletrônico, disponível no portal e-CAC da Receita Federal, utilizando o código oficial do edital: 0800100/000008/2026. É necessário possuir conta Gov.br nos níveis Prata ou Ouro para registrar os lances.
Propostas podem ser enviadas até as 18h de sexta-feira (12). A abertura da sessão pública (classificação das propostas) acontece na segunda-feira (15), às 09h, com início dos lances às 10h.
Visitar lotes
Os lotes estão armazenados em diferentes depósitos e recintos alfandegados do estado. No Vale do Paraíba, é possível verificar presencialmente o lote 39, em Taubaté. Este lote contempla produtos eletrônicos e de áudio e vídeo, contendo mini impressoras, repetidores de sinal, hubs, minicâmeras de segurança, webcams e cabos, com preço mínimo de R$ 43 mil.
O horário de visitação é das 8h às 17h, na avenida Roberto Bertoletti, nº 1001, Distrito de Piraçangagua.
Consulte o edital para conhecer demais endereços, restrições e lotes.