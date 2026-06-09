Aos 73 anos, o ator Paulo Betti percorre o Brasil com a peça "Autobiografia Autorizada". Ele traz o espetáculo ao palco do Teatro Municipal de São José dos Campos no dia 19 de junho de 2026, às 20h. A apresentação do monólogo será em sessão única e com entrada gratuita.

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O espetáculo

Escrita e interpretada pelo próprio ator, a peça celebra 11 anos em cartaz e já soma mais de 300 apresentações no Brasil e no exterior. Na trama, Paulo revisita sua trajetória pessoal e profissional a partir de anotações da adolescência e textos escritos ao longo de quase três décadas.