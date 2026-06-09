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TEATRO

Monólogo de Paulo Betti tem apresentação gratuita em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Mauro Khouri
Autobiografia Autorizada- Paulo Betti
Autobiografia Autorizada- Paulo Betti

Aos 73 anos, o ator Paulo Betti percorre o Brasil com a peça "Autobiografia Autorizada". Ele traz o espetáculo ao palco do Teatro Municipal de São José dos Campos no dia 19 de junho de 2026, às 20h. A apresentação do monólogo será em sessão única e com entrada gratuita.

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O espetáculo

Escrita e interpretada pelo próprio ator, a peça celebra 11 anos em cartaz e já soma mais de 300 apresentações no Brasil e no exterior. Na trama, Paulo revisita sua trajetória pessoal e profissional a partir de anotações da adolescência e textos escritos ao longo de quase três décadas.

No palco, o artista interpreta familiares e personagens que marcaram sua história, compartilhando memórias de infância e juventude em uma narrativa marcada por emoção, humor e superação.

Caçula de 15 irmãos, filho de mãe analfabeta e camponesa, Betti relembra as dificuldades enfrentadas pela família e o caminho que percorreu até ingressar na Escola de Arte Dramática da USP (Universidade de São Paulo). Ele também destaca a influência de suas origens rurais, incluindo a história de seu avô, imigrante italiano que trabalhava como meeiro para um fazendeiro negro.

Como parte das ações de acessibilidade, a sessão do espetáculo contará com intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Workshop

Além da apresentação teatral, Paulo Betti comandará um workshop gratuito de interpretação para teatro e televisão, voltado a artistas e estudantes de artes cênicas. A atividade será realizada no mesmo dia, às 14h30, no Teatro Municipal.

Ingressos

A entrada é gratuita, mas os lugares são limitados e os ingressos precisam ser reservados antecipadamente. As reservas estarão disponíveis a partir desta terça-feira (9), às 15h, pela plataforma Sympla. Clique aqui para reservar.

O Teatro Municipal de São José dos Campos fica na rua Rubião Júnior, nº 84, Centro, 3º piso do Shopping Centro.

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