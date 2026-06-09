A dançarina e capoeirista Rafaela Cristini dos Santos, 22 anos, morreu no Egito durante uma turnê de dança para uma companhia brasileira especializada em atuar no exterior.

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Natural de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, Rafaela estava há um ano e nove meses atuando no exterior. Ela dançava para a agência e companhia de dança brasileira BL Dancers, que tem forte atuação no Oriente Médio e Europa.