A dançarina e capoeirista Rafaela Cristini dos Santos, 22 anos, morreu no Egito durante uma turnê de dança para uma companhia brasileira especializada em atuar no exterior.
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Natural de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, Rafaela estava há um ano e nove meses atuando no exterior. Ela dançava para a agência e companhia de dança brasileira BL Dancers, que tem forte atuação no Oriente Médio e Europa.
Rafaela morreu no último dia 2 de junho. A causa da morte ainda é desconhecida e segue em investigação pelas autoridades do Egito. A família aguarda o laudo médico sobre a morte da dançarina.
“Está em investigação ainda o motivo do falecimento da minha irmã. O corpo dela também não chegou ao Brasil, nesse momento está vindo do Cairo”, disse Wellington dos Santos, irmão de Rafaela.
Corpo ainda não chegou ao Brasil
Wellington disse que a família conta com apoio da Embaixada Brasileira para a documentação relativa ao caso e ao translado do corpo. A companhia BL Dancers está arcando com a vinda do corpo do Egito para o Brasil.
Em nota, a companhia lamentou o ocorrido e disse que está “trabalhando ativamente para que todas as providências necessárias sejam tomadas da forma mais rápida possível”.
“Neste momento delicado, nossos esforços estão concentrados em garantir que todo o processo seja conduzido com respeito, dignidade, transparência e excelência, para que a artista possa ser entregue à família de maneira adequada e conforme todos os procedimentos exigidos.”
A família obteve apoio financeiro por meio de uma vaquinha online para o transporte do corpo da dançarina do Aeroporto de Guarulhos (SP) até Guaratinguetá, cuja data ainda não está definida.
Rafaela sonhava em dançar no exterior
Solteira e sem filhos, Rafaela realizava o sonho de dançar no exterior. A família é toda natural de Guaratinguetá, com alguns parentes morando em Caxias do Sul (RS), como o pai e o irmão.
“A morte dela foi inesperada para a família”, disse Wellington.
Em postagem nas redes sociais, ele disse que a irmã havia saído de Guaratinguetá “com coragem e brilho nos olhos” para realizar o sonho de dançar fora do país.
“Infelizmente, longe de casa, no momento em que ela estava no Egito, esse sonho foi interrompido cedo demais. Agora, nossa única missão é trazê-la de volta para casa, perto da família e amigos”.