Ilhabela será sede da primeira usina de dessalinização para abastecimento público de São Paulo. O projeto, que visa ampliar acesso e segurança hídrica na região, será realizado pela Sabesp e beneficiará cerca de 60 mil pessoas, transformando água do mar em água potável.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A cidade foi escolhida considerando a atividade turística da região e as limitações ambientais para a ampliação da captação convencional de água.

Números