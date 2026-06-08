Uma jovem moradora de Pindamonhangaba afirma viver momentos de medo e insegurança após denunciar o ex-companheiro por invasões, ameaças e descumprimento de medida protetiva. Segundo o relato da vítima, o homem, de 21 anos, não aceita o fim do relacionamento e já teria invadido a casa onde ela morava mais de uma vez.
Em uma das ocorrências mais recentes, registrada no começo desta semana, a jovem encontrou o imóvel completamente revirado. A porta da cozinha foi arrombada, móveis foram quebrados e objetos ficaram espalhados pelos cômodos. Com medo de ser atacada novamente, ela deixou a casa alugada e passou a viver em um endereço não divulgado.
A vítima, identificada como Gabriele, contou que o relacionamento durou cerca de dois anos e que os dois têm filhos juntos. Segundo ela, o comportamento agressivo do ex-companheiro começou após a decisão de encerrar a relação.
“Tudo isso porque eu decidi não aceitar mais as traições e resolvi colocar um ponto final. Ele não aceitou e se transformou nisso que ele está sendo hoje, um verdadeiro monstro na minha vida”, relatou em entrevista ao SBT.
Medida protetiva não impede jovem de se aproximar
Mesmo com medida protetiva, Gabriele afirma que o ex continua encontrando formas de ameaçá-la. Segundo a jovem, ele já teria usado transferências via Pix e novos números de telefone para enviar mensagens de intimidação, incluindo fotos de munições e ameaças de morte.
A jovem também afirma que já registrou boletins de ocorrência contra o ex-companheiro, mas diz que ainda aguarda uma resposta mais efetiva da Justiça. O maior medo dela é pela própria vida e pela segurança do filho pequeno.
Gabriele teme pela vida e também do bebê
“A minha maior preocupação é meu bebê, que depende totalmente de mim. Quando ele invadiu minha casa, eu poderia estar lá dentro com meu filho. Se ele não pensou no próprio filho, não vai pensar em mim”, disse.
Gabriele afirma que espera providências antes que a situação termine em tragédia.
“É muito difícil ficar vivendo com medo enquanto ele vive a vida dele normal, como se não tivesse feito nada. Eu espero que a Justiça seja feita”, afirmou.