Uma jovem moradora de Pindamonhangaba afirma viver momentos de medo e insegurança após denunciar o ex-companheiro por invasões, ameaças e descumprimento de medida protetiva. Segundo o relato da vítima, o homem, de 21 anos, não aceita o fim do relacionamento e já teria invadido a casa onde ela morava mais de uma vez.

Em uma das ocorrências mais recentes, registrada no começo desta semana, a jovem encontrou o imóvel completamente revirado. A porta da cozinha foi arrombada, móveis foram quebrados e objetos ficaram espalhados pelos cômodos. Com medo de ser atacada novamente, ela deixou a casa alugada e passou a viver em um endereço não divulgado.

A vítima, identificada como Gabriele, contou que o relacionamento durou cerca de dois anos e que os dois têm filhos juntos. Segundo ela, o comportamento agressivo do ex-companheiro começou após a decisão de encerrar a relação.